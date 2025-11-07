我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

總統級維安 黃仁勳、魏哲家台積運動會同台 張忠謀抱恙缺席

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

政府癱瘓 全美今逾1200航班停飛…這幾個機場最慘

中央社華盛頓7日綜合外電報導
7日起減少美國最繁忙機場的航班數量。示意圖。（路透）
7日起減少美國最繁忙機場的航班數量。示意圖。（路透）

美國聯邦政府關門期間空中交通管制員在無薪狀態下持續工作，川普政府下令縮減航班以減輕人力吃緊壓力，導致全美今天超過1200航班被取消。

航班縮減涉及40座機場，包括亞特蘭大、紐瓦克、丹佛、芝加哥、休士頓和洛杉磯等重要航空樞紐。

由於共和黨與民主黨陷入僵局，尤其在醫療保險補貼上爭執不休，自10月1日預算經費到期以來，聯邦機構逐漸停擺。許多政府雇員，包括重要的機場人員，不是無薪工作，就是被迫休假在家，等待這場危機結束。

根據航班追蹤網站FlightAware，今天預計取消航班已超過1200架次。航空數據公司Cirium表示，目前約3%美國航班遭取消，94%準時起飛。

法新社分析數據，受影響最嚴重的機場包括亞特蘭大的哈茲菲爾德-傑克森（Hartsfield-Jackson）、芝加哥歐海爾（O'Hare）、丹佛與鳳凰城等機場。

美國航空公司（American Airlines）執行長伊索姆（Robert Isom）接受CNBC訪問時表示：「這真讓人沮喪。我們不應該走到這一步。」

根據FlightAware，昨天有超過6800班美國航班延誤、約200班取消，旅客在安檢口前排起人龍。

美國聯邦參議院今天預計第15次試圖批准眾議院通過的短期撥款法案以重新啟動政府，但預料將如前14次一樣失敗。

亞特蘭大 芝加哥 醫療保險

上一則

冷血槍殺芝城2華男 陪審團裁決25歲非裔嫌一級謀殺罪成

下一則

政府停擺38天僵局未解 民主黨妥協方案遭共和黨回絕

延伸閱讀

全美砍航班 紐約3大機場全上榜…旅遊業者提醒這樣訂票

全美砍航班 紐約3大機場全上榜…旅遊業者提醒這樣訂票
洛杉磯國際機場 超50航班取消 華人機場接送這麼說

洛杉磯國際機場 超50航班取消 華人機場接送這麼說
全美航班削減10% 影響加州5大機場 「假期難不成都待在家？」

全美航班削減10% 影響加州5大機場 「假期難不成都待在家？」
聯邦關門 全美40機場削減班機 芝城、華府、亞城機場 7日起減運量

聯邦關門 全美40機場削減班機 芝城、華府、亞城機場 7日起減運量

熱門新聞

全國有4200萬人領取俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」。（路透）

美國平均每8人就有1人領取糧食券 這些人都是誰？

2025-10-31 10:05
曼達尼贏得紐約市長選舉。(路透)

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

2025-11-04 22:09
艾瑞卡・柯克（左）與副總統范斯（右）。（美聯社）

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

2025-11-05 16:53
羅德島州一家鐘錶公司的技師正在調整戶外時裝的時間。對於每年要調整時鐘兩次，美聯社民調發現，47%美國人持反對態度。(美聯社)

時鐘11月2日起調慢1小時 近半民眾不愛「夕照變短」

2025-11-01 15:00
90年代真正的「財富象徵」。示意圖（美聯社）

90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢

2025-11-04 15:57
美國前副總統錢尼2022年8月在懷俄明州，出席一場初選前夕活動。（美聯社）

曾策畫反恐戰爭、嗆川普懦夫 「美國最有權副總統」錢尼逝世享壽84歲

2025-11-04 07:34

超人氣

更多 >
好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購
考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審
美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多
洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法

洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法
江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」

江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」