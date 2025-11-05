柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
一段艾瑞卡・柯克（Erika Kirk）與副總統范斯（J.D. Vance）深情擁抱的影片近日在網路上掀起激烈爭論。如今，一名讀唇專家指出，她在那一刻似乎說出了六個令人心碎的字。
據Blast報導，這個擁抱被不少網友批評為「不合適」，認為這樣的舉動對她剛逝世的丈夫查理・柯克（Charlie Kirk）是一種不敬。查理上月在猶他州的一場活動中遭暗殺，嫌犯目前被控加重謀殺及多項重罪，而艾瑞卡則公開表示已經原諒了他。
擁抱中的對話
在丈夫過世後，艾瑞卡首次出席「美國轉捩點」（Turning Point USA）的校園活動。副總統范斯特地到場支持，兩人相擁的一幕被拍下並在網上瘋傳。
據美國鏡報（Mirror U.S.）引述讀唇專家妮可拉・希克林（Nicola Hickling）的分析，當時艾瑞卡先與助理激動交談，低聲說道，「我做不到，我不想做（I can't do this, I don't want to do it）。」她似乎正在努力平復情緒，試圖鼓起勇氣登上舞台。
當她終於走向范斯並給予擁抱時，副總統對她說，「我為妳感到驕傲（I'm proud of you）。」而在兩人分開之際，艾瑞卡低語回應，「這不會讓他回來的（It's not gonna bring him back）。」暗示對已故丈夫的深切懷念。
選擇原諒
在亞利桑納州格蘭岱爾舉行的追悼會上，艾瑞卡談到自己原諒兇嫌的決定。
她說，「我丈夫一生都致力於拯救像那位奪走他生命的年輕人一樣的靈魂。那個人，我原諒他。因為這是基督會做的事，也是查理會做的事。」
據報導，嫌犯名為泰勒・羅賓森（Tyler Robinson），目前被控多項重罪，包括加重謀殺、重罪開槍、在兒童面前實施暴力犯罪、妨礙司法與干擾證人等。
談及為何選擇原諒，艾瑞卡說，「我不想讓那個人的血跡留在我的帳冊上。」
悼念摯愛
艾瑞卡稍早也在Instagram發表深情貼文，悼念她的丈夫。她寫道，「悲傷沒有固定的路徑。」接著描述自己情緒起伏的哀悼歷程「有一天，你可能倒在地上，艱難呼吸，只能呼喊耶穌的名字；隔天，你又可能在客廳陪孩子玩耍，被家人的照片環繞，一種神聖又苦澀的喜悅湧上心頭，微笑再次出現在臉上。」
貼文中，她分享了與查理的生活片段與追悼會畫面，當時現場擠滿成千上萬的悼念者。
她寫道，「令人謙卑的是，我發現這樣巨大的痛苦並沒有奪走我對丈夫的愛。這份愛被放大了、被淬煉得更清晰。我把查理帶在每一次呼吸、每一次疼痛與每一個日常細節中，努力重新學會生活的節奏。」
拒絕登上「吉米・金莫秀」
查理之死也引發政壇與娛樂圈的討論。深夜節目主持人吉米・金莫（Jimmy Kimmel）曾在節目中以輕蔑語氣提及此事，批評「MAGA團體」的反應，引發眾怒並導致節目一度停播。
重返節目後，他並未正式向柯克家屬道歉。艾瑞卡在接受福斯新聞主持人傑西・華特斯（Jesse Watters）訪問時透露，金莫的電視網曾邀請她上節目接受道歉，但她婉拒了。
「我告訴他們：謝謝，我們收到了訊息。但那不是我們的問題，也不是我們要清理的爛攤子。」她說。
她補充道，「如果你真的想向一個悲傷的人道歉，那就真心去做；如果那不是出於誠意，就別做。我不想要，也不需要。」
