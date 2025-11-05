柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

艾瑞卡・柯克（左）與副總統范斯（右）。（美聯社）

一段艾瑞卡・柯克 （Erika Kirk）與副總統范斯 （J.D. Vance）深情擁抱的影片近日在網路上掀起激烈爭論。如今，一名讀唇專家指出，她在那一刻似乎說出了六個令人心碎的字。

據Blast報導，這個擁抱被不少網友批評為「不合適」，認為這樣的舉動對她剛逝世的丈夫查理・柯克（Charlie Kirk）是一種不敬。查理上月在猶他州的一場活動中遭暗殺，嫌犯目前被控加重謀殺及多項重罪，而艾瑞卡則公開表示已經原諒了他。

擁抱中的對話

在丈夫過世後，艾瑞卡首次出席「美國轉捩點」（Turning Point USA）的校園活動。副總統范斯特地到場支持，兩人相擁的一幕被拍下並在網上瘋傳。

據美國鏡報（Mirror U.S.）引述讀唇專家妮可拉・希克林（Nicola Hickling）的分析，當時艾瑞卡先與助理激動交談，低聲說道，「我做不到，我不想做（I can't do this, I don't want to do it）。」她似乎正在努力平復情緒，試圖鼓起勇氣登上舞台。

Mrs. Erika Kirk must be a force that Satan wants to destroy because the amount of malice and fabrication people have used to tear her down is egregious.



The screenshots being shared are not accurate or fair. They completely misrepresent the brief, genuine hug that took place on… pic.twitter.com/Y4L1IZNqkb — NΛTLY DΞNISΞ (@NatlyDenise_) 2025年10月31日

取自X平台@NatlyDenise_；若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue

當她終於走向范斯並給予擁抱時，副總統對她說，「我為妳感到驕傲（I'm proud of you）。」而在兩人分開之際，艾瑞卡低語回應，「這不會讓他回來的（It's not gonna bring him back）。」暗示對已故丈夫的深切懷念。

選擇原諒

在亞利桑納州格蘭岱爾舉行的追悼會上，艾瑞卡談到自己原諒兇嫌的決定。

她說，「我丈夫一生都致力於拯救像那位奪走他生命的年輕人一樣的靈魂。那個人，我原諒他。因為這是基督會做的事，也是查理會做的事。」

據報導，嫌犯名為泰勒・羅賓森（Tyler Robinson），目前被控多項重罪，包括加重謀殺、重罪開槍、在兒童面前實施暴力犯罪 、妨礙司法與干擾證人等。

談及為何選擇原諒，艾瑞卡說，「我不想讓那個人的血跡留在我的帳冊上。」

悼念摯愛

艾瑞卡稍早也在Instagram發表深情貼文，悼念她的丈夫。她寫道，「悲傷沒有固定的路徑。」接著描述自己情緒起伏的哀悼歷程「有一天，你可能倒在地上，艱難呼吸，只能呼喊耶穌的名字；隔天，你又可能在客廳陪孩子玩耍，被家人的照片環繞，一種神聖又苦澀的喜悅湧上心頭，微笑再次出現在臉上。」

貼文中，她分享了與查理的生活片段與追悼會畫面，當時現場擠滿成千上萬的悼念者。

她寫道，「令人謙卑的是，我發現這樣巨大的痛苦並沒有奪走我對丈夫的愛。這份愛被放大了、被淬煉得更清晰。我把查理帶在每一次呼吸、每一次疼痛與每一個日常細節中，努力重新學會生活的節奏。」

拒絕登上「吉米・金莫秀」

查理之死也引發政壇與娛樂圈的討論。深夜節目主持人吉米・金莫（Jimmy Kimmel）曾在節目中以輕蔑語氣提及此事，批評「MAGA團體」的反應，引發眾怒並導致節目一度停播。

重返節目後，他並未正式向柯克家屬道歉。艾瑞卡在接受福斯新聞主持人傑西・華特斯（Jesse Watters）訪問時透露，金莫的電視網曾邀請她上節目接受道歉，但她婉拒了。

「我告訴他們：謝謝，我們收到了訊息。但那不是我們的問題，也不是我們要清理的爛攤子。」她說。

她補充道，「如果你真的想向一個悲傷的人道歉，那就真心去做；如果那不是出於誠意，就別做。我不想要，也不需要。」