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農業部破獲規模6600萬元的糧食券詐騙與賄賂案

記者顏伶如／即時報導
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一名農業部(USDA)員工與五名同謀聯手詐騙糧食券，非法獲利數千萬元，29日全數遭到逮捕。（路透）
一名農業部(USDA)員工與五名同謀聯手詐騙糧食券，非法獲利數千萬元，29日全數遭到逮捕。（路透）

農業部長羅林斯(Brooke Rollins)30日早晨接受福斯商業網(Fox Business)專訪時說，一名農業部(USDA)員工與五名同謀聯手詐騙糧食券，非法獲利數千萬元，29日全數遭到逮捕。

羅林斯在訪問中說，「農業部把重點放在根除浪費，打擊詐騙與濫用，昨天的查緝行動如果不是史上規模最大，也是規模最大之一」。她說，「這是嶄新的一天，如同川普總統過去幾年競選期間做過承諾，如今政府將變得不一樣了。」

福斯商業新聞報導，聯邦調查局(FBI)、司法部長辦公室合作之下，六名嫌犯全數落網，面臨賄賂、詐騙等犯罪起訴，騙取俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP)超過6600萬元。

農業部新聞稿指出，被告柯霍(Michael Kehoe)、納瓦費希(Mohamad Nawafleh)、艾爾拉瓦希德(Omar Alrawashdeh)、歐巴德(Gamal Obaid)、艾爾拉瓦希德(Emad Alrawashdeh)、戴維斯(Arlasa Davis)也都面臨「共謀竊取政府資金、非法使用農業部福利」罪名起訴。

起訴書指出，從2019年起，柯霍建立以非法手段使用160張電子福利轉帳卡(electronic benefit transfer，EBT)的網絡，行跡遍布紐約地區，違法手段交易金額超過3000萬元。

聯邦檢察官卡邦(Perry Carbone)說，農業部員工戴維斯違背公共信任，把政府機密資料販賣給犯罪份子，讓糧食券詐騙計畫得逞。

農業部 糧食券 營養補充

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