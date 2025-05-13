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拜登體檢 發現前列腺有小結節

記者張聲肇／即時報導
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前總統拜登例行體檢時發現前列腺有小結節，形成原因有待確認。(美聯社)
前總統拜登例行體檢時發現前列腺有小結節，形成原因有待確認。(美聯社)

前總統拜登例行體檢時發現前列腺有小結節，形成原因有待確認。紐約時報報導，他的發言人13日表示，拜登已於9日在費城一家醫接受進一步檢查，以確定是良性腫塊還是更嚴重的腫瘤。

2023年2月，拜登還在任時，曾經動手術拿掉胸部一個癌變斑塊。當時的白宮醫生歐康諾(Kevin O'Connor)說，經過檢驗，確認癌變斑塊是基底細胞癌(皮膚癌的一種)，「所有癌細胞組織都清除乾淨，不需進一步治療」。未擔任總統之前，他也做過幾次莫氏手術(Mohs surgery)，切除非黑色素瘤皮膚癌。

前列腺發現小結節，一般需要看泌尿科醫生以排除前列腺癌。這種異常生長可能是癌症造成，或是較不嚴重的病症引起，例即發炎或前列腺肥大。

紐約大學朗格尼醫學中心(NYU Langone)泌尿科醫生雷波爾 (Herbert Lepor)指出，前列腺癌可能以結節或是前列腺特異性抗原(PSA)檢驗偏高的方式呈現，經常需要進行MRI和前列腺切片檢查。

根據克利夫蘭診所，前列腺癌在男性很常見，僅次於皮膚癌。聯邦疾病防治中心(CDC)則說，每百名男性中，就有13人會得前列腺癌。

CDC指出，雖然所有男性都有罹患前列腺癌的風險，年齡是最常見的風險因素，「年紀越大，患前列腺癌的風險就越高。」

拜登現年82歲，民主黨領袖曾以他的健康顧慮為由，在不忍卒看的辯論表現後施壓要他退出2024年總統大選。

拜登

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