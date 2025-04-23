美國關稅衝擊之際 川普長子下周訪南韓

美國總統川普長子小川普（Donald Trump Jr.）下周將訪問南韓。路透

值南韓 面臨美國關稅衝擊和政治領導人陷入真空之際，南韓新世界集團今天表示，美國總統川普長子小川普 （Donald Trump Jr.）下周將訪問南韓。

南韓新世界集團（Shinsegae）發言人告訴法新社，小川普將於下周訪問南韓，但未透露確切日期。

南韓是美國的盟友，同時也是出口到美國的主要國家之一。而川普政府對南韓徵收10%的基本關稅，並對出口到美國的鋼鐵和汽車課徵25%的關稅。

出口導向的南韓，自去年12月以來，面臨政治領導人真空。前總統尹錫悅 去年12月無預警發布緊急戒嚴，但在短短幾小時內就遭國會投票通過要求解除。國會之後表決通過彈劾尹錫悅，憲法法院於4日採納彈劾案，尹錫悅即刻免職。

韓聯社報導，小川普這次訪韓是應新世界集團會長鄭溶鎮（Chung Yong-jin）的邀請，他將和南韓10大企業集團掌門人在內的商界領袖會面。

根據韓聯社，47歲的小川普去年12月邀請鄭溶鎮前往川普的海湖莊園（Mar-a-Lago），和當時的總統當選人川普會面。鄭溶鎮的外公是三星集團的創辦人。

南韓將於6月3日舉行總統大選。

韓聯社報導，南韓商業領袖據報曾遊說鄭溶鎮協助促成小川普訪韓，以建立與川普政府的溝通管道。