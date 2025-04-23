我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／對中關稅新進展、烏戰協議暫緩、川普vs.媒體

見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻

美國關稅衝擊之際 川普長子下周訪南韓

中央社首爾23日綜合外電報導
美國總統川普長子小川普（Donald Trump Jr.）下周將訪問南韓。路透
美國總統川普長子小川普（Donald Trump Jr.）下周將訪問南韓。路透

南韓面臨美國關稅衝擊和政治領導人陷入真空之際，南韓新世界集團今天表示，美國總統川普長子小川普（Donald Trump Jr.）下周將訪問南韓。

南韓新世界集團（Shinsegae）發言人告訴法新社，小川普將於下周訪問南韓，但未透露確切日期。

南韓是美國的盟友，同時也是出口到美國的主要國家之一。而川普政府對南韓徵收10%的基本關稅，並對出口到美國的鋼鐵和汽車課徵25%的關稅。

出口導向的南韓，自去年12月以來，面臨政治領導人真空。前總統尹錫悅去年12月無預警發布緊急戒嚴，但在短短幾小時內就遭國會投票通過要求解除。國會之後表決通過彈劾尹錫悅，憲法法院於4日採納彈劾案，尹錫悅即刻免職。

韓聯社報導，小川普這次訪韓是應新世界集團會長鄭溶鎮（Chung Yong-jin）的邀請，他將和南韓10大企業集團掌門人在內的商界領袖會面。

根據韓聯社，47歲的小川普去年12月邀請鄭溶鎮前往川普的海湖莊園（Mar-a-Lago），和當時的總統當選人川普會面。鄭溶鎮的外公是三星集團的創辦人。

南韓將於6月3日舉行總統大選。

韓聯社報導，南韓商業領袖據報曾遊說鄭溶鎮協助促成小川普訪韓，以建立與川普政府的溝通管道。

小川普 南韓 尹錫悅

上一則

見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻

下一則

鄭文耀將出任百人會會長 聚焦推動公共參與及美中對話

延伸閱讀

澤倫斯基拒認克里米亞屬俄 川普：煽動言論讓戰爭難結束

澤倫斯基拒認克里米亞屬俄 川普：煽動言論讓戰爭難結束
路透民調：川普經濟施政令美國民眾失望

路透民調：川普經濟施政令美國民眾失望
川普發言振奮市場？克魯曼：別上當 美國處境更糟了

川普發言振奮市場？克魯曼：別上當 美國處境更糟了
WSJ：川普政府考慮大幅削減對中關稅 某些品項超過一半

WSJ：川普政府考慮大幅削減對中關稅 某些品項超過一半

熱門新聞

科技富豪馬斯克和兒子「小X」（X Æ A-Xii）。美聯社

「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了

2025-04-18 16:24
佛州州立大學校園槍擊案，執法人員進入校園。路透

佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子

2025-04-17 16:43
外籍觀光客想要落腳，選擇有限，雙重國籍者(dual citizens)則跟當地人一樣享有許多特權。路透

美國公民找海外避風港 靠「族譜」申請雙重國籍

2025-04-17 10:18
圖為紐約州REAL ID樣貌模板。（DMV提供）

國土安全部備忘錄：REAL ID讓無證移民幾乎沒辦法搭機

2025-04-21 10:29
全球首富馬斯克(Elon Musk)與四名女性至少生下14個孩子。圖為他今年2月13日攜帶兩名年幼的子女在華府出席會見印度總理莫迪的活動。(路透)

馬斯克繁衍「軍團」生下至少14孩 想盡快實現人類登陸火星

2025-04-16 21:17
人蔘示意圖。（美聯社）

維州男國家公園偷挖人蔘 被罰巨款、坐牢30天

2025-04-18 14:08

超人氣

更多 >
夫妻幸福密碼曝 其中一人是這星座注定富貴到老

夫妻幸福密碼曝 其中一人是這星座注定富貴到老
矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座

矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座
關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜

關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜
稱美簽被撤銷 哥倫比亞總統氣到叫川普「唐老鴨」

稱美簽被撤銷 哥倫比亞總統氣到叫川普「唐老鴨」
結束內卷 拼多多、淘寶等電商將全面取消「僅退款」

結束內卷 拼多多、淘寶等電商將全面取消「僅退款」