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還有5年退休…社安局縮編讓她壓力大？老員工上班時死亡

記者顏伶如／即時報導
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社會安全局推動縮編計畫。（美聯社）
社會安全局推動縮編計畫。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)14日報導，家屬指出，在社會安全局(Social Security Administration，SSA)擁有25年資歷、原打算再5年將退休的資深員工莫妮卡‧羅克特(Monique Lockett)，受到政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)推動縮編計畫影響變得非常害怕、壓力沉重，生前陷入高度恐懼不安，兩個月前在工作期間死亡。

羅克特的妹妹凱莎(Ksha)受訪時說，姊姊生前最後幾周焦慮與壓力越來越嚴重，除了擔心同事可能面臨的下場，也擔心職責所在必須保護的社安局敏感數據。羅克特在社安局擔任系統架構辦公室(Office of Systems Architecture)資訊科技專家(information technology specialist)，負責維護社安局敏感數據資料庫。

凱莎說，羅克特對於社安局面臨的改革感到非常焦慮，不知道社安金將變得如何。她說，羅克特生前最後幾天感覺在工作崗位上變得沒有價值，被說成「不重要」、「浪費」，處於恐懼與壓力的狀態，兩個月前在上班期間死亡。

馬里蘭州法醫檢察長辦公室發言人摩爾(Stephanie Moore)說，羅克特死亡原因是動脈粥樣硬化心血管疾病(hypertensive atherosclerotic cardiovascular disease，ASCVD)。

報導指出，無法得知羅克特為何突然發病死亡，但醫學專家說，長期壓力會提高動脈粥樣硬化心血管疾病風險。凱莎則說，姊姊的死亡與壓力有關。

根據巴爾的摩郡(Baltimore County Police)警方紀錄，53歲的羅克特2月18日抵達位於巴爾的摩郊區的社安局辦公室之後，在座位上陷入昏睡，急救員花了40分鐘搶救無效，當場宣告死亡。根據警方紀錄，羅克特發病可能與心臟病突發或中風也有關係。凱莎對警方表示，羅克特有肥胖症、高血壓，但有服藥。警方紀錄顯示，同事表示，羅克特陷入昏睡之前，並沒有明顯的情緒激動。

心血管疾病 心臟病 中風

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