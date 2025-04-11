領導學運「構成國安風險」法官裁定哥大畢業生可驅逐

哥倫比亞大學畢業生哈利勒的檔案照。（路透）

哥倫比亞大學畢業生哈利 勒(Mahmoud Khalil)在校園內領導挺巴勒斯坦學運，遭聯邦移民 及海關執法局(ICE)逮捕及拘留後，路易斯安納州移民法官11日裁定，他可因構成國家安全風險而予以驅逐出境。

路州耶拿市(Jena)移民法官科曼斯(Jamee E. Comans) 在聽證結束後裁定，政府認為哈利勒在美國的存在「可能造成嚴重的外交政策後果」，這足以滿足將他驅逐出境的條件。她又說，政府「已透過明確及令人信服的證據，證明可將他驅逐」。

科曼斯在裁決後又允許哈利勒可在4月23日之前申請豁免被逐，哈利勒的律師范德豪特 (Marc Van Der Hout)聲言會抗爭到底。另方面，紐約及新澤西州 聯邦法官已發出臨時禁令阻止驅逐行動。

在聽證結束時，哈利勒向科曼斯說，他已在本星期初聽證開始時說過，「沒有甚麼比正當程序權利及基本公平更重要」，「而今天的聽證以及整個程序，顯然不存在這兩個原則」。代表律師范德豪特也對聽證的公正性提出批評。

范德豪特指出，政府向法庭提交的資料證明，驅逐其當事人「與外交政策無關」。

科曼斯在聆訊期間要求政府拿出證據，證明哈利勒在哥大學生反以色列活動中所扮演角色而必須驅逐出境，若然證據不足，她將「於11日終止此案」。

司法部律師11日向新澤西州紐瓦克(Newark)聯邦法院提交文件，指科曼斯無權立即釋放哈利勒，她只能決定哈利勒是否需要被驅逐出境，若不需要則可以隨後舉行保釋聽證。最終科曼斯裁定可將哈利勒驅逐。

與此同時，紐約及新澤西的聯邦法官已發出臨時禁令，在哈利勒案件審理期間不能採取驅逐行動。

在整個聆訊過程裡，哈利勒從未被控在抗議活動違法，但聯邦政府認為，參與此類示威活動的外國人應被逐出境，因他們表達反猶太和支持哈瑪斯的觀點。