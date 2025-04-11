我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不給10萬就遣返？南加男子嚇得交出血汗錢

道指漲逾600點 史指本周升5.7% 18個月來最佳

領導學運「構成國安風險」法官裁定哥大畢業生可驅逐

編譯盧炯燊／即時報導
哥倫比亞大學畢業生哈利勒的檔案照。（路透）
哥倫比亞大學畢業生哈利勒的檔案照。（路透）

哥倫比亞大學畢業生哈利勒(Mahmoud Khalil)在校園內領導挺巴勒斯坦學運，遭聯邦移民及海關執法局(ICE)逮捕及拘留後，路易斯安納州移民法官11日裁定，他可因構成國家安全風險而予以驅逐出境。

路州耶拿市(Jena)移民法官科曼斯(Jamee E. Comans) 在聽證結束後裁定，政府認為哈利勒在美國的存在「可能造成嚴重的外交政策後果」，這足以滿足將他驅逐出境的條件。她又說，政府「已透過明確及令人信服的證據，證明可將他驅逐」。

科曼斯在裁決後又允許哈利勒可在4月23日之前申請豁免被逐，哈利勒的律師范德豪特 (Marc Van Der Hout)聲言會抗爭到底。另方面，紐約及新澤西州聯邦法官已發出臨時禁令阻止驅逐行動。

在聽證結束時，哈利勒向科曼斯說，他已在本星期初聽證開始時說過，「沒有甚麼比正當程序權利及基本公平更重要」，「而今天的聽證以及整個程序，顯然不存在這兩個原則」。代表律師范德豪特也對聽證的公正性提出批評。

范德豪特指出，政府向法庭提交的資料證明，驅逐其當事人「與外交政策無關」。

科曼斯在聆訊期間要求政府拿出證據，證明哈利勒在哥大學生反以色列活動中所扮演角色而必須驅逐出境，若然證據不足，她將「於11日終止此案」。

司法部律師11日向新澤西州紐瓦克(Newark)聯邦法院提交文件，指科曼斯無權立即釋放哈利勒，她只能決定哈利勒是否需要被驅逐出境，若不需要則可以隨後舉行保釋聽證。最終科曼斯裁定可將哈利勒驅逐。

與此同時，紐約及新澤西的聯邦法官已發出臨時禁令，在哈利勒案件審理期間不能採取驅逐行動。

在整個聆訊過程裡，哈利勒從未被控在抗議活動違法，但聯邦政府認為，參與此類示威活動的外國人應被逐出境，因他們表達反猶太和支持哈瑪斯的觀點。

哈利 新澤西州 移民

上一則

過得不快樂 她69歲沒全職工作、只有社安金仍堅持離婚

延伸閱讀

英王室第2人 哈利王子現身烏克蘭 探望戰爭受害者

英王室第2人 哈利王子現身烏克蘭 探望戰爭受害者
哈利狀告英國內政部 稱他和梅根「被迫退出」王室

哈利狀告英國內政部 稱他和梅根「被迫退出」王室
華裔慣犯教唆12歲兒行竊 偷走價值超過6500元商品

華裔慣犯教唆12歲兒行竊 偷走價值超過6500元商品
重磅快評╱和美國一樣 台灣也成偽言論自由社會

重磅快評╱和美國一樣 台灣也成偽言論自由社會

熱門新聞

LVMH德州廠。路透

製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓

2025-04-10 13:45
孟昭文等國會議員所搭乘的美國航空班機，在雷根國家機場停機坪上被另一架飛機撞到。(取自X@Grace Meng)

孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故

2025-04-10 15:47
面對關稅來臨，美國不少民眾採取囤積策略。圖為一名消費者在超市購物。(美聯社)

新關稅生效前囤貨 華女一口氣買20瓶醬油、10瓶蠔油

2025-04-04 19:53
全美已有近300名外籍學生在沒有明確理由的情況下突然被取消留美身分。(美聯社)

中國籍計算機博士無犯罪紀錄遭簽證取消 留學生群體恐慌

2025-04-08 19:40
卡內基美隆大學中國留學生馬家駿。(領英截圖)

只剩1學期畢業 卡內基美隆中國留學生簽證突遭撤銷

2025-04-10 08:41
比爾蓋茲（左）最小的女兒菲比‧蓋茲（Phoebe Gates，右）在podcast節目上提到，父母不希望她步上爸爸後塵，中斷大學學業並開始創業。 （路透）

別學爸爸… 比爾蓋茲女兒 曝父親希望她完成「一事」

2025-04-08 15:26

超人氣

更多 >
觀光直升機「空中斷裂」墜紐約哈德遜河 西門子總裁1家5口身亡

觀光直升機「空中斷裂」墜紐約哈德遜河 西門子總裁1家5口身亡
直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難

直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難
中國再反制美國 對美增加關稅由84%提高至125%

中國再反制美國 對美增加關稅由84%提高至125%
西門子執行長一家5口遊紐約墜機亡 全家最後身影曝光

西門子執行長一家5口遊紐約墜機亡 全家最後身影曝光
超市遇要求「代付」兩瓶飲料費 華女照做：讓人開心

超市遇要求「代付」兩瓶飲料費 華女照做：讓人開心