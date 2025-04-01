我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有酒駕前科 明州大研究生簽證被撤銷 遭ICE拘捕

川普透露馬斯克與政府效率部任務將結束

馬斯克稱已給200萬育兒費？第13個孩子母親發文回擊

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
科技富豪馬斯克3月30日在威斯康辛州綠灣的市政廳發表演說。美聯社
科技富豪馬斯克3月30日在威斯康辛州綠灣的市政廳發表演說。美聯社

美國保守派網紅聖克萊爾（Ashley St. Clair）2月自爆生下科技富豪馬斯克的第13個孩子，近日遭爆料賣掉自己的特斯拉電動車，並宣稱這麼做是因為馬斯克據稱削減了育兒費，馬斯克在「X」上為自己辯護，宣稱已經給了超過200萬美元，並且對親子鑑定抱持開放態度，引來女方親自發文公開反擊。

根據國會山報3月31日報導與「X」的貼文，自封「調查記者」的右翼陰謀論者盧默（Laura Loomer）宣稱，聖克萊爾被拍到出售自稱馬斯克在兩人戀愛期間送給她的10萬美元特斯拉電動車，以彌補據稱馬斯克削減支付給她的10萬美元育兒撫養費，還提到聖克萊爾已聘請反川普律師告馬斯克，而法院勒令他進行親子鑑定。

馬斯克回覆盧默的發文指出，「我不知道這個孩子是不是我的，但不反對查出來，不需要法院命令」，又指「儘管不太確定，但我已經給艾許莉250萬美元，還每年給她50萬美元」。

聖克萊爾隨後發文回擊馬斯克的說法，「我們要求你在（你命名的）我們孩子出生前就透過鑑定確認親子關係，你拒絕了，而且你沒給『我』錢，你是為了你覺得必要的孩子提供支援，直到你撤回了大部分的錢以保持控制，並且為了『不服從』懲罰我，但你實際上只是在懲罰你兒子」。

聖克萊爾指責馬斯克，「說來諷刺，你在法庭上的最後努力是試圖堵住我的嘴，同時你利用你事實上擁有的社群媒體管道，向全世界散布有關我與我們孩子的貶低訊息。這一切都是關於由你控制，所有人都能看出來」。

聖克萊爾最後寫道，「美國需要你長大，你這個任性的大小孩」。

馬斯克 親子 特斯拉

上一則

華人富豪率隊 SpaceX首載人繞飛南北極

下一則

帳戶出現大額存款 銀行會不會向IRS通報？

延伸閱讀

川普透露馬斯克與政府效率部任務將結束

川普透露馬斯克與政府效率部任務將結束
厭惡馬斯克 賠錢也要拋售特斯拉

厭惡馬斯克 賠錢也要拋售特斯拉
為威州保守派法官助選 馬斯克送出兩張百萬支票

為威州保守派法官助選 馬斯克送出兩張百萬支票
財經簡訊

財經簡訊

熱門新聞

華裔教授王曉峰遭FBI調查，他之前一直是印大盧迪學院的知名教授。(印大官網)

FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅

2025-03-29 17:52
美國總統川普的長子「小川普」（Donald Trump Jr.）。美聯社

尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」

2025-03-27 16:54
人工智慧(AI)工具普遍使用以及對ChatGPT等聊天機器人過度依賴，使得求職過程變得越來越不真實。路透

真人都哪去了？大學生百餘件打工面試幾乎全碰到AI

2025-03-27 11:49
很多教育界人士擔心，AI 聊天機器人引誘更多學生迴避具挑戰性的學習。圖為芝加哥一名父親指導14歲兒子寫作業。（美聯社）

用AI寫作業得第1、老師查不到 新州高三生吐露心聲…

2025-03-26 02:05
劉美賢在2025年花式滑冰世錦賽奪下后冠，成為近20年來首位獲得世界花樣滑冰冠軍的美國女性。(美聯社)

近20年來首位美籍冠軍 華裔劉美賢摘花滑世錦賽后冠

2025-03-28 23:11
新州紐瓦克自由國際機場，下機的旅客正前往海關接受入境檢查。(路透)

怕出去回不來 美綠卡持有者暫緩出國

2025-03-31 02:26

超人氣

更多 >
手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」

手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」
新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分

新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分
華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場

華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場
川普社安金減稅計畫 哪些退休者真正受益？

川普社安金減稅計畫 哪些退休者真正受益？
持綠卡華男飛中國登機前被攔截 因做這件事獲刑

持綠卡華男飛中國登機前被攔截 因做這件事獲刑