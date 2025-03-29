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全美掀反特斯拉示威 馬斯克：左派是邪惡勢力

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全美掀反特斯拉示威 馬斯克：左派是邪惡勢力

（中央社／舊金山29日電）
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「打倒特斯拉」運動持續升溫，並已蔓延世界各國。(美聯社)
「打倒特斯拉」運動持續升溫，並已蔓延世界各國。(美聯社)

美國反特斯拉聲浪延燒，抗議民眾今天在全美逾200處特斯拉據點要求抵制特斯拉、拯救民主；支持馬斯克人士反批，過去幾位總統說要讓政府更有效率，但從沒做到。馬斯克則發文稱左派試圖摧毀他的影響力。

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）主掌政府效率部後，致力削減聯邦政府人員與支出，在美國掀起支持與對立兩極化反應。全美200多個特斯拉據點今天瀰漫示威聲浪，抗議群眾手持標語，高喊「馬斯克必須離開」、「驅逐馬斯克」。

加州矽谷一間特斯拉門市外，示威者沿著馬路兩旁揮舞標語、大聲表達訴求。

在高科技公司擔任工程師的賀夫曼（Skip Huffman）與妻子羅森（Josie Lawson）一同現身，夫婦倆舉著反政府效率部的標語，表示對馬斯克感到十分失望。

馬斯克在加州創辦特斯拉和太空探索科技公司（SpaceX），曾受到不少人推崇。賀夫曼認為，馬斯克在電動車和太空領域，做過一些很了不起的事，但後來買下推特（Twitter）改名X，開始批評他人，現在「還想掌控我們的政府，掌控整個世界。」

羅森則向馬斯克喊話，「你並非民選的，我們沒有選你。」她說自己熱愛國家，並抨擊道，有一群人所做之事，不僅「不足以代表美國」，也正在摧毀這個國家。

羅森並批評，「他們破壞憲法，漠視法治，做出一連串傷害絕大多數人民的行為。」

賀夫曼和另一位示威者吉布生（Phil Gibson）不約而同強調，「美國沒有國王」。吉布生憂心地說，他擔心美國民主無法延續，而馬斯克僅是這龐大權力結構的一部分。

民眾凱文（Kevin）表示，馬斯克不時在X平台散播帶有種族歧視意味的話語，正試圖摧毀美國民主制度的基石，「我們是一個由人民治理的國家，他正在踐踏這一切。」

示威人潮午後持續增加，經過的車輛不時鳴按喇叭，回應「為民主而鳴」的標語。

就在反特斯拉示威蔓延之際，加州民眾詹姆斯（James）向記者表示，他贊成政府效率部的存在，有些人曾經形容這是明智之舉，他100%同意這個說法。他反批，「每位總統，歐巴馬總統、柯林頓總統都說想讓政府變得更有效率，但他們從沒做到。」

近期，美國各地不時傳出特斯拉遭縱火等暴力事件。詹姆斯認為不妥，「如果你不喜歡特斯拉，那就不要買。但不要去騷擾那些有特斯拉的人，那太荒謬了。」

一位在執法部門工作的傑拉德（Gerald）也表示支持精簡政府冗員，「有些政府部門其實是多餘的，花了很多錢，但我們其實可以把這些資源用在其他更需要的地方。」

馬斯克28日在美國福斯新聞（Fox News）訪談中針對角色爭議表示，他在政府的角色對他而言其實不利，公司因為他在政府的角色而受到拖累，並表示會採取行動反擊。

他今天則在X平台連續發文，並將矛頭指向左派，「左派的目的就是要摧毀我的影響力。所以他們不停地散播關於我的負面宣傳...他們是邪惡的。」

根據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）在3月中發布的一項民調，有51%的登記選民對馬斯克持負面看法，39%的人對他持正面看法；另外，當被問到美國效率部成立是好還是壞時，46%的人認為這是個好的構想，40%則持反對意見。

「打倒特斯拉」運動持續升溫，並已蔓延世界各國。(美聯社)
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馬斯克 特斯拉 加州

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