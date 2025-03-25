川普嫌醜肖像畫州議會取下 普亭贈肖像畫獲讚美收下

掛在科羅拉多州議會的一幅川普肖像，川普覺得太醜，寧可不掛。(美聯社)

美國總統川普 昨天批評科羅拉多州 州議會大廈所懸掛他的肖像畫遭到「扭曲」，美聯社今天報導，這幅畫將被取下。同時莫斯科證實，川普收下俄羅斯總統普亭 贈送的肖像畫。

遭到川普（Donald Trump）批評的肖像畫是與美國其他前總統的肖像畫一同懸掛在科羅拉多州（Colorado）州議會大廈，這幅油畫是在2019年川普首度擔任美國總統期間掛上，當時是共和黨籍州議員透過眾籌平台募得1萬多美元託人所繪。

但川普昨晚在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，他寧願沒掛他的肖像畫勝過掛著目前這幅。他寫道：「沒有人喜歡他們不好看的肖像照或肖像畫，而科羅拉多州州議會大廈那幅…遭到扭曲的程度，恐怕甚至是我前所未見。」

不過，川普在文中誤指這幅肖像畫是科羅拉多州州長掛上，但實際上這並非州長權限，且現任州長是民主黨籍。

科羅拉多州州議會民主黨黨團今天發布聲明表示，在州議會共和黨黨團主席要求下，川普的肖像畫將取下。共和黨籍州參議院少數黨領袖倫丁（Paul Lundeen）證實他要求取下，還說會換上另幅能「描繪與他（川普）當前相貌相似」的肖像畫。

另一方面，川普特使威科夫（Steve Witkoff）上周接受前福斯新聞台（Fox News）節目主持人卡爾森（Tucker Carlson）訪問時提到，他將普亭（Vladimir Putin）贈送給川普的1幅川普肖像畫轉交給川普，還說川普「顯然感動」並形容這幅畫「很美」。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天回覆1名記者詢問這件事時表示，普亭是本月稍早在莫斯科將這幅川普肖像畫交給威科夫。此外他婉拒進一步置評。

美聯社報導，威科夫當時是在與俄羅斯官員討論如何結束俄烏戰爭後，與普亭會面。