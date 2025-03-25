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川普嫌醜肖像畫州議會取下 普亭贈肖像畫獲讚美收下

中央社丹佛/莫斯科24日綜合外電報導
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掛在科羅拉多州議會的一幅川普肖像，川普覺得太醜，寧可不掛。(美聯社)
掛在科羅拉多州議會的一幅川普肖像，川普覺得太醜，寧可不掛。(美聯社)

美國總統川普昨天批評科羅拉多州州議會大廈所懸掛他的肖像畫遭到「扭曲」，美聯社今天報導，這幅畫將被取下。同時莫斯科證實，川普收下俄羅斯總統普亭贈送的肖像畫。

遭到川普（Donald Trump）批評的肖像畫是與美國其他前總統的肖像畫一同懸掛在科羅拉多州（Colorado）州議會大廈，這幅油畫是在2019年川普首度擔任美國總統期間掛上，當時是共和黨籍州議員透過眾籌平台募得1萬多美元託人所繪。

但川普昨晚在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，他寧願沒掛他的肖像畫勝過掛著目前這幅。他寫道：「沒有人喜歡他們不好看的肖像照或肖像畫，而科羅拉多州州議會大廈那幅…遭到扭曲的程度，恐怕甚至是我前所未見。」

不過，川普在文中誤指這幅肖像畫是科羅拉多州州長掛上，但實際上這並非州長權限，且現任州長是民主黨籍。

科羅拉多州州議會民主黨黨團今天發布聲明表示，在州議會共和黨黨團主席要求下，川普的肖像畫將取下。共和黨籍州參議院少數黨領袖倫丁（Paul Lundeen）證實他要求取下，還說會換上另幅能「描繪與他（川普）當前相貌相似」的肖像畫。

另一方面，川普特使威科夫（Steve Witkoff）上周接受前福斯新聞台（Fox News）節目主持人卡爾森（Tucker Carlson）訪問時提到，他將普亭（Vladimir Putin）贈送給川普的1幅川普肖像畫轉交給川普，還說川普「顯然感動」並形容這幅畫「很美」。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天回覆1名記者詢問這件事時表示，普亭是本月稍早在莫斯科將這幅川普肖像畫交給威科夫。此外他婉拒進一步置評。

美聯社報導，威科夫當時是在與俄羅斯官員討論如何結束俄烏戰爭後，與普亭會面。

川普 科羅拉多州 普亭

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