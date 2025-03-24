退役軍人免費上大學遭剝奪 50州檢察長聯手幫他們維權

美軍幫助阿富汗人的檔案照。（美聯社）

不分黨派的全國50州檢察長罕見出現一致行動，聯手為兩名退役軍人向聯邦法院爭取「美國軍人權利法案」(GI Bill)保障權益。

50名州檢察長上周向聯邦退役軍人理賠上訴法院(US Court of Appeals for Veterans Claims)指出，根據「美國軍人權利法案」規定，陸軍退役中校尹保羅(Paul Yoon，音譯)與空軍退役上校杜朗(Toby Doran)享有教育權利保障，原本可以免費四年上大學，結果福利卻遭到非法手段剝奪。

民主黨 籍俄勒岡州 檢察長雷菲德(Dan Rayfield)對「俄勒岡人報」(The Oregonian)表示，50名州檢察長立場一致非常少見，「但遇到像這起案件一樣重要的事情，50州決定聯手行動並不讓人意外」。

雷菲德表示，退役軍人應該得到辛苦換取的福利，「美國軍人權利法案」是國家做出的承諾，全國檢察長一起向聯邦法院提交「非當事人意見陳述書」(amicus brief)，就是傳達強而有力的訊息，「表明我們絕不容許官僚體系或繁文縟節，妨礙曾經為國家奉獻的人獲得應享權利」。

他說，這次行動是為了表彰退役軍人的貢獻，50州檢察長同聲表示「鬧夠了」(enough is enough)。

維吉尼亞州 檢察長米亞雷斯(Jason Miyares)領軍的50州檢察長在19日提出的「非當事人意見陳述書」指出，尹保羅與杜朗都完成一次以上的駐外行動，根據規定可以享受免費四年上大學的福利，不是只拿到三年的大學補助。

陳述書指出，2023年8月就有來自兩黨的檢察長訴請最高法院保障維州退役軍人魯狄希爾(James Rudisill)的類似權益，最高法院2024年4月裁定魯狄希爾勝訴，應該獲得48個月的全額教育福利，但退伍軍人事務部卻對「美國軍人權利法案」條文從嚴解釋，做出違反最高法院裁定的決策。