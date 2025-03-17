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康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單

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康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單

記者顏伶如／即時報導
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半官方房貸機構房利美(Fannie Mae)。美聯社
半官方房貸機構房利美(Fannie Mae)。美聯社

華爾街日報(WSJ)17日報導，受到半官方房貸機構房利美(Fannie Mae)一份房貸秘密黑名單影響，全國各地康斗公寓(condo)屋主現正面臨房子賣不掉的問題，被列入黑名單的康斗公寓也正在增加。

房地產仲介甘吉(Paul Gangi)去年12月負責加州范杜拉郡(Ventura County)影嶺(Shadow Ridge)連棟屋(townhouse)加康斗公寓共計440戶綜合大樓的一件康斗公寓買賣，簽約前最後幾天突然接到貸款機構電話，告知：「抱歉，我們發現影嶺被列入黑名單。」

甘吉說，買方透過其他管道申請房屋貸款都沒成功，交易最後宣告破局。

達拉斯居民森桑(Robert Cenzon)去年準備賣掉兩臥康斗公寓時，聽說鄰居因交易破局不得不認賠降價，以較低的現金價格才賣掉房子。森桑的康斗在市場上放了好幾個月沒賣掉，原本開價23萬9000元，一路降至17萬才成交，不料買主申請貸款吃閉門羹，理由是康斗管理協會(condo associations)提供的保險沒有提供包括游泳池在內等設施的重置成本價值(replacement cost value，RCV)。

森桑說，康斗管理協會告知可以另外購買保險，但花費要由賣家承擔，幸好後來買方另外申請到貸款，「我滿幸運的，否則可能到現在都還賣不掉」。

2021年，佛羅里達州邁阿密海灘(Miami Beach)北部瑟夫塞德市(Surfside)尚普蘭大廈南棟康斗公寓(Champlain Towers South Condo)突然坍塌，造成98人死亡。事件發生後，房利美把更多康斗公寓列入貸款黑名單。雪上加霜的是，全國各地如今紛紛出現房屋保險危機，由住戶組成的康斗管理協會更難找到價格在負擔範圍之內的保險。

波士頓阿爾考克與馬可士律師事務所(Allcock & Marcus)康斗公寓律師馬可士(Stephen Marcus)指出，被認定不符合房利美規定標準的康斗公寓，今年3月大約有5175件，瑟夫塞德事件之前則只有數百件。

根據阿爾考克與馬可士律師事務所統計，截至今年2月5日為止，被列入房利美貸款黑名單康斗公寓數量最多的十州，依次為：佛州(1398件)、加州(695件)、柯羅拉多州(210件)、夏威夷州(204件)、德州(165件)、喬治亞州(160件)、新澤西州(151州)、南卡羅來納州(146件)、伊利諾州(141件)、紐約州(129件)。

佛州數量名列第一，部分原因在於瑟夫塞德事件發生後當地對於康斗公寓安全訂定更加嚴格的法規。加州、科州、夏威夷州、德州出現在排名前段則因為容易發生天災，以及州政府對保險政策限制較多。

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