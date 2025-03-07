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杭特‧拜登獲特赦後負債累累 沒有固定住所

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杭特‧拜登獲特赦後負債累累 沒有固定住所

記者顏伶如／即時報導
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在前總統拜登任期尾聲獲得特赦的拜登次子杭特‧拜登(Hunter Biden)。美聯社
在前總統拜登任期尾聲獲得特赦的拜登次子杭特‧拜登(Hunter Biden)。美聯社

美國廣播公司(ABC)報導，根據法院資料，在前總統拜登任期尾聲獲得特赦的拜登次子杭特‧拜登(Hunter Biden)，雖然躲過牢獄之災卻負債累累，沒沒有固定住所(permanent home)，還持續遭到川普總統與共和黨國會議員抨擊。

根據5日建檔的法院資料，杭特‧拜登請求法院同意讓他撤銷對保守派倡議人士齊格勒(Garrett Ziegler)的提告，原因是「缺乏繼續打官司的財務資源」。

杭特‧拜登向法院提供宣誓證詞(affidavit)指出，藝術創作與回憶錄銷售都不好，從2023年底以來只賣出一幅畫，賺進3萬6000元，遭到多起聯邦犯罪調查之後的官司開銷龐大，導致負債數百萬。他表示，2023年之前的兩年裡總共賣出27幅畫，每幅畫平均售價有5萬5000元。

他向法院指出：「由於畫作與回憶錄獲得正面評價，我原以為可以獲得演說酬勞或公開亮相酬勞，結果卻沒發生。」他表示，今年1月寶馬山花園(Pacific Palisades)山林大火讓財務困境雪上加霜，因為原本租用住家毀損，一直沒能找到住定住所。

杭特‧拜登先前坦承向好萊塢律師莫里斯(Kevin Morris)借了數百萬元。莫里斯2024年在國會作證時說，杭特‧拜登2025年起會開始償還。

杭特‧拜登在宣誓證詞中說，目前手邊仍在進行的幾件官司，包括筆電內容外洩案，律師團正在評估是否撤告。

購物網站Overstock執行長布萊恩(Patrick Byrne)是被杭特‧拜登提告對象之一，布萊恩指稱杭特‧拜登利用父親身為總統的關係賄賂伊朗，2023年遭杭特‧拜登提告誹謗。

川普總統與烏克蘭總統(Volodymyr Zelenskiy)2月28日在白宮橢圓形辦公室激辯，川普多次提到杭特‧拜登名字。川普4日在國會發表演說，兩名共和黨國會議員邀請披露杭特‧拜登報稅細節的國稅局(IRS)吹哨者聆聽演說。

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