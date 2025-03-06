我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴菲特果然神準 美股暴跌前已大減持股

國會預算處：紅藍卡白卡經費都要刪才能達預算目標

人才留家鄉 越來越多州立大學直接錄取州內高中生

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
香檳伊利諾大學(University of Illinois at Urbana-Champaign)。美聯社
香檳伊利諾大學(University of Illinois at Urbana-Champaign)。美聯社

華盛頓郵報6日報導，越來越多州立大學直接錄取州內高中生，只憑在校成績就可申請，減輕年青學子申請大學的壓力，並且把人才留在家鄉。

根據統計，2015年時，州政府為州內高中生推出州立大學直接錄取計畫(direct admission programs)全國僅有1例，現在則有十多州，包括愛達荷州、明尼蘇達州、南達科他州、華盛頓州、印地安納州、夏威夷州、康乃狄克州、威斯康辛州、猶他州、伊利諾州、德州加州、紐約州、俄勒岡州，其中有5州是在2024年剛推出方案。2025年推動州議會立法或推出試辦計畫的則有阿肯色州等。

州立高等教育行政官員協會(State Higher Education Executive Officers Association)學務及平等倡議部副總監藍恩(John Lane)指出，更多州參與計畫將造成重大影響，帶動更多資源與發展機會，讓直接錄取計畫得以可長可久。

香檳伊利諾大學(University of Illinois at Urbana-Champaign)高等教育副教授狄蘭尼(Jennifer A. Delaney)說，直接錄取計畫對所有州內高中生開放，不考慮種族(race-blind)，因此在最高法院推翻平權招生措施之後頗受歡迎。

直接錄取計畫是根據德州保證錄取(guaranteed admissions)政策延伸而來，成績名列前茅的高中生自動錄取州立大學。最新推出的直接錄取計畫內容更加多元、手段更積極，高中生會接到通知有哪些州立大學可選以及註冊規定為何。

不過，報導分析，直接錄取計畫仍面臨其他層面挑戰，例如學生是否有能力繳交學費，直接錄取計畫並不保證學生一定能夠畢業。

直接錄取計畫內容各州不同，猶他州計畫包括全州16所公立大學與學院，加州只包括加州州立大學(California State University)系統的10所學校。明尼蘇達州、愛達荷州、威斯康辛州透過資訊分享調閱高中在校成績單，康乃狄克州、伊利諾州則使用「通用申請」(Common Application，CommonApp)大學申請應用網站，讓高中生自行填寫成績以供查驗。

絕大多數直接錄取計畫對學業平均分數(GPA)訂有最低門檻，高中生在12年級學期開始就會收到通知，說明已經錄取哪些州立大學，可以如何完成申請手續。

加州 愛達荷州 德州

上一則

國會預算處：紅藍卡白卡經費都要刪減才能達成預算目標

下一則

就業市場緊繃 美7所頂尖商學院MBA找工難度大增

延伸閱讀

100萬儲蓄+退休金 加州撐16.2年 若無社安福利只有12年8個月又5天

100萬儲蓄+退休金 加州撐16.2年 若無社安福利只有12年8個月又5天
紐森推就業優先計畫 投2.45億助經濟

紐森推就業優先計畫 投2.45億助經濟
華商會攜手紐約慈濟 為加州災民募款

華商會攜手紐約慈濟 為加州災民募款
加州議會擬立法 禁止私人消防隊使用公共消防栓

加州議會擬立法 禁止私人消防隊使用公共消防栓

熱門新聞

(美聯社)

這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元

2025-03-05 11:50
一名搭乘中華航空（華航）班機，由紐約甘迺迪國際機場（JFK）入境的兒童確診麻疹病毒。美聯社

JFK恐爆麻疹疫情…華航乘客確診 搭巴士去了費城

2025-03-03 11:04
原本只是要匯出280美元，卻誤將81兆美元匯到客戶帳戶；花旗銀行驚傳差點出大包，多虧機警的「第三名行員」發現並攔下匯款。(路透)

花旗280元打成「81兆元」匯給客戶 90分鐘後才發現

2025-02-28 02:30
德州民主黨眾議員特納。(美聯社資料照)

德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治

2025-03-05 11:10
聯邦調查人員破獲組織規模最龐大之一的人口走私集團。示意圖。（美聯社）

助2萬人偷渡、每人收費1萬8 規模最大的人蛇集團被破獲

2025-03-03 11:51
波士頓市長吳弭。(歐新社資料照)

波士頓市長吳弭為持刀襲擊者致哀 挨批「同情錯對象」

2025-03-02 13:40

超人氣

更多 >
這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元

這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元
德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治

德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治
轉型失敗？ 白鹿素顏、戴牙套演年代劇 卻因「這個理由」被吐槽…

轉型失敗？ 白鹿素顏、戴牙套演年代劇 卻因「這個理由」被吐槽…
不是詐騙 華女接2萬元IRS罰款 兩年後才知原因

不是詐騙 華女接2萬元IRS罰款 兩年後才知原因
川普旅行禁令回歸 擬下周禁止這2國人入境美國

川普旅行禁令回歸 擬下周禁止這2國人入境美國