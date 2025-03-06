人才留家鄉 越來越多州立大學直接錄取州內高中生

香檳伊利諾大學(University of Illinois at Urbana-Champaign)。美聯社

華盛頓郵報6日報導，越來越多州立大學直接錄取州內高中生，只憑在校成績就可申請，減輕年青學子申請大學的壓力，並且把人才留在家鄉。

根據統計，2015年時，州政府為州內高中生推出州立大學直接錄取計畫(direct admission programs)全國僅有1例，現在則有十多州，包括愛達荷州 、明尼蘇達州、南達科他州、華盛頓州、印地安納州、夏威夷州、康乃狄克州、威斯康辛州、猶他州、伊利諾州、德州 、加州 、紐約州、俄勒岡州，其中有5州是在2024年剛推出方案。2025年推動州議會立法或推出試辦計畫的則有阿肯色州等。

州立高等教育行政官員協會(State Higher Education Executive Officers Association)學務及平等倡議部副總監藍恩(John Lane)指出，更多州參與計畫將造成重大影響，帶動更多資源與發展機會，讓直接錄取計畫得以可長可久。

香檳伊利諾大學(University of Illinois at Urbana-Champaign)高等教育副教授狄蘭尼(Jennifer A. Delaney)說，直接錄取計畫對所有州內高中生開放，不考慮種族(race-blind)，因此在最高法院推翻平權招生措施之後頗受歡迎。

直接錄取計畫是根據德州保證錄取(guaranteed admissions)政策延伸而來，成績名列前茅的高中生自動錄取州立大學。最新推出的直接錄取計畫內容更加多元、手段更積極，高中生會接到通知有哪些州立大學可選以及註冊規定為何。

不過，報導分析，直接錄取計畫仍面臨其他層面挑戰，例如學生是否有能力繳交學費，直接錄取計畫並不保證學生一定能夠畢業。

直接錄取計畫內容各州不同，猶他州計畫包括全州16所公立大學與學院，加州只包括加州州立大學(California State University)系統的10所學校。明尼蘇達州、愛達荷州、威斯康辛州透過資訊分享調閱高中在校成績單，康乃狄克州、伊利諾州則使用「通用申請」(Common Application，CommonApp)大學申請應用網站，讓高中生自行填寫成績以供查驗。

絕大多數直接錄取計畫對學業平均分數(GPA)訂有最低門檻，高中生在12年級學期開始就會收到通知，說明已經錄取哪些州立大學，可以如何完成申請手續。