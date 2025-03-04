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彭博連兩年當美國最大慈善金主 華人楊麗莎排名34捐了7450萬元

記者張聲肇／即時報導
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前紐約市長彭博去年捐出37億元，連續兩年是美國最大慈善金主。（路透）
前紐約市長彭博去年捐出37億元，連續兩年是美國最大慈善金主。（路透）

前紐約市長彭博去年捐出37億元，連續兩年是美國最大慈善金主；新加坡華人楊麗莎(K. Lisa Yang音譯)排名34， 捐款7450萬元。

慈善紀事報( Chronicle of Philanthropy)每年公布前一年度捐助非營利機構金額最大的前50名金主，2024年總共捐出162億元，中間數為1億元。

彭博的37億用來贊助教育、環境、公衛組織和市政改良。去年他透過彭博慈善基金會捐出10億給母校約翰霍普金斯大學，讓所有醫學院學生免費就讀，護理和公衛學科系的學生有獎學金。

他對慈善紀事報工作人員表示，「有人死了才把財富捐出去，這種人我永遠無法了解。幹嘛不讓自己活著的時候享受助人最樂的滿足感？我很幸運，決定盡己所能，替別人打開機會之門，也替子孫留下更美好的世界。」

去年捐款超過10億的還有五人，排名二到六分別是網飛影視串流公司創辦人哈斯汀和太太奎琳(Patty Quillin )、戴爾電腦創辦人戴爾和太太蘇珊、投資達人巴菲特、臉書創辦人查克伯格和醫生妻子普瑞西拉‧陳(Priscilla Chan)以及退休教授高特斯曼(Ruth Gottesman )。

這些捐款大戶捐出的款項，也用來贊助教育、經濟流動、社會正義、科學研究，例如，高特斯曼教授也捐了10億，給愛因斯坦醫學院，讓醫科學生免費就讀。

退休華裔投資銀行家、也是現任康乃爾大學董事楊麗莎排名34，捐出的7450萬元主要給麻省理工學院和康乃爾大學。楊麗莎來自新加坡，有兩名子女患自閉症。多年來，她也慷慨幫助身障和智障、自閉症等身心殘疾人，她說，「這些人無福發揮專長，有罕見疾病的人無法從政，別人玩政治，對他們毫無相干，他們還是病痛在身。」她的先生是馬來西亞華人「博通」(Broadcom)執行長陳福陽。

新加坡華人楊麗莎去年慈善達捐款7.45億元。（康乃爾大學網站）
新加坡華人楊麗莎去年慈善達捐款7.45億元。（康乃爾大學網站）

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