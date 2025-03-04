美國人吃掉全球近4成速食 這10州吃最多

現任美國總統川普是知名的速食愛好者。路透社

美國是全世界吃最多速食的國家之一，上至以熱愛速食聞名的總統川普，下至普羅大眾，速食文化已成為美式食物文化的一大部分。

疾病控制與預防中心（CDC）2018年發表的研究顯示，36.6%的美國成年人每天都會吃速食，儘管美國人口只佔全球人口的4.2%，2024年速食業者共1.1兆美元的全球營收中，有38%來自美國。

廚藝學校Escoffier調查了全美50個州的速食店數量和消費量，找到了美國吃最多速食的州。

在馬里蘭州，將近一半（46.76%）的餐廳是是速食店，高出全國平均值（35.70%）超過10個百分點。

部分原因是馬里蘭州的餐廳總數異常少，每10萬人中只有187.26間餐廳，而全國平均值是211.17間，根據統計，餐廳總數較少的州，速食店的占比就會較高。

考慮到速食店數量與各州人口的關係，Escoffier使用人口普查局的資料來比較各州速食店的總數與各州的人口，發現第一名是夏威夷，每十萬人就有95.11間速食店，紐約州緊隨其後，每十萬人有90.87間速食店。

根據美國商務部的海外遊客資料分析，夏威夷和紐約在遊客與居民的比例上分別名列第一和第三，因此他們密集的速食店可能和蓬勃發展的旅遊經濟相關，速食店成為旅客便利的用餐選擇。

Escoffier發現，在速食上花費較高的州，整體在外出飲食上就花費較多金錢，不只限於速食。

然而，是否在飲食上花費較高，和人均收入沒有密切相關。

雖然有數據顯示飲食花費會隨著收入增加而提高，但是內華達州的人均收入在全美50州中屬於中游，並不在收入最高之列。

以下是Escoffier調查出全美最喜愛速食的10個州：

1. 馬里蘭州

2. 內華達州

3. 伊利諾州

4. 紐約州

5. 夏威夷

6. 加州

7. 俄亥俄州

8. 麻州

9. 新墨西哥州

10. 奧克拉荷馬州

最後，Escoffier總結調查結果表示，即便有些州速食盛行的原因可以單獨解釋，他們卻沒有找到較為統一的全國規律，和收入、旅遊產業等等數據比較之後，得出的結論僅僅是各州飲食習慣不同。換句話說，有些地方的人就是比較愛吃速食。