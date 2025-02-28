司法部專案小組調查反猶太主義 將訪哥大等10所精英大學

去年10月，哥大學生在校園紮營示威，抗議以色列對加薩地區發動戰爭，造成無數平民傷亡。後來紐約市警進入校園，逮捕了100多人。現在司法部反猶太主義專案小組將赴哥大和其他九所精英學府，調查各校園的反猶太活動。(美聯社)

司法部 反猶太 主義專案小組將赴哥倫比亞大學、哈佛大學等10所精英學府，調查2023年10月以哈戰爭爆發後，各校園的反猶太活動。

這10所大學收到司法部的通知，說明小組前往調查的原因是「貴校也許沒有盡到保護猶太學生和教職員的責任，害他們受到非法歧視」。

小組將會見各大學的領導層、學生、執法人員和社區代表，根據訪談所得，決定是否要求各校採取「補救行動」。

另八所遭司法部點名調查的學校是喬治華盛頓大學、約翰霍普金斯大學、紐約大學、西北大學、洛杉磯加州大學 、柏克萊加州大學、明尼蘇達大學和南加州大學。

去年10月，全國各地學校陸續發生親巴勒斯坦示威活動，抗議以色列對加薩地區發動戰爭，造成無數平民傷亡。哥大校園有學生紮營示威，紐約市警察進入校園，逮捕了100多人。爾灣加州大學校園也發生親巴學生與警方衝突事件，學校開除五名學生。

本周，紐約巴納德學院(Barnard College)親巴勒斯坦學生闖入教學大樓，靜坐示威了幾小時。衝撞之間，一名學校職員遭毆打受傷，送醫治療。

上周，這所學校開除兩名學生，理由是騷擾「以色列近代史」課程的進行。

本月上旬，教育部也針對五所有大量反猶太主義活動的學校展開調查，其中也包括哥倫比亞大學、西北大學和柏克萊加州大學。另兩所是波特蘭州立大學(Portland State University)和雙子城明尼蘇達大學(University of Minnesota, Twin Cities)。