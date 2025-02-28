62年首次全女性搭火箭上太空 名單驚見凱蒂佩芮等大咖

美國流行音樂天后凱蒂佩芮8日在加拿大卑詩省溫哥華「不屈不撓運動會」開幕式演唱。路透

英國BBC報導，美國流行音樂天后凱蒂佩芮（Katy Perry）將搭乘航太 公司「藍源」（Blue Origin）的新牧羊人號（New Shepard）火箭，與全女性機組人員一起上太空。「藍源」公司表示，預計今年春季進行這項飛行任務，這是自1963年首位蘇聯女太空人 泰瑞絲可娃（Valentina Tereshkova）獨自執行任務以來，首次全女性太空飛行。

和凱蒂佩芮同行的女性成員包括藍源公司老闆貝佐斯 的未婚妻桑切斯（Lauren Sanchez）、美國哥倫比亞廣播公司（CBS News）節目主持人金恩（Gayle King）、前美國太空總署（NASA）火箭科學家鮑伊（Aisha Bowe）、民權活動人士阿曼達．阮（Amanda Nguyen）和製片人弗林（Kerianne Flynn）。

凱蒂佩芮預定於4月23日至11月11日間舉行Lifetimes Tour巡演，因此這項太空飛行任務預計會在這之前舉行。

美國「新聞周刊」（Newsweek）引述凱蒂佩芮的聲明。她說：「如果你告訴我，我將成為首批全女性太空機組人員之一，我會相信。在我孩提時，沒有什麼事情是超出我想像的。」

這項名為NS-31的飛行任務，是新牧羊人號執行的第11次載人太空飛行任務，也是歷史上第31次載人太空飛行。這項計畫目前為止已載了52人上太空。

「藍源」公司指出，新牧羊人號載人飛行一般約持續11分鐘。新牧羊人號是全自動駕駛，意味著沒有駕駛員。它將載乘客飛越國際公認為太空邊緣的「卡門線」（Karman line）。