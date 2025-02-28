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62年首次全女性搭火箭上太空 名單驚見凱蒂佩芮等大咖

編譯羅方妤／即時報導
美國流行音樂天后凱蒂佩芮8日在加拿大卑詩省溫哥華「不屈不撓運動會」開幕式演唱。路透
美國流行音樂天后凱蒂佩芮8日在加拿大卑詩省溫哥華「不屈不撓運動會」開幕式演唱。路透

英國BBC報導，美國流行音樂天后凱蒂佩芮（Katy Perry）將搭乘航太公司「藍源」（Blue Origin）的新牧羊人號（New Shepard）火箭，與全女性機組人員一起上太空。「藍源」公司表示，預計今年春季進行這項飛行任務，這是自1963年首位蘇聯女太空人泰瑞絲可娃（Valentina Tereshkova）獨自執行任務以來，首次全女性太空飛行。

和凱蒂佩芮同行的女性成員包括藍源公司老闆貝佐斯的未婚妻桑切斯（Lauren Sanchez）、美國哥倫比亞廣播公司（CBS News）節目主持人金恩（Gayle King）、前美國太空總署（NASA）火箭科學家鮑伊（Aisha Bowe）、民權活動人士阿曼達．阮（Amanda Nguyen）和製片人弗林（Kerianne Flynn）。

凱蒂佩芮預定於4月23日至11月11日間舉行Lifetimes Tour巡演，因此這項太空飛行任務預計會在這之前舉行。

美國「新聞周刊」（Newsweek）引述凱蒂佩芮的聲明。她說：「如果你告訴我，我將成為首批全女性太空機組人員之一，我會相信。在我孩提時，沒有什麼事情是超出我想像的。」

這項名為NS-31的飛行任務，是新牧羊人號執行的第11次載人太空飛行任務，也是歷史上第31次載人太空飛行。這項計畫目前為止已載了52人上太空。

「藍源」公司指出，新牧羊人號載人飛行一般約持續11分鐘。新牧羊人號是全自動駕駛，意味著沒有駕駛員。它將載乘客飛越國際公認為太空邊緣的「卡門線」（Karman line）。

太空人 貝佐斯 航太

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