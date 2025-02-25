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差點悲劇重演…西南航空在芝與私人噴射機險相撞

聯合航空客機疑機械故障 迫降紐瓦克機場 載約200人

差點悲劇重演…西南航空在芝加哥與私人噴射機險相撞

世界新聞網王若馨／即時報導
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西南航空班機今日上午在芝加哥中途國際機場，與一架未經授權進入跑道的私人噴射機差點相撞。(擷自YouTube@CNN)
西南航空班機今日上午在芝加哥中途國際機場，與一架未經授權進入跑道的私人噴射機差點相撞。(擷自YouTube@CNN)

有線電視新聞網(CNN)25日報導，一架西南航空公司(Southwest Airlines)班機今日上午在芝加哥中途國際機場，與一架未經授權進入跑道的私人噴射機差點相撞。

西南航空2504航班在一個緊急大拉升後，安全降落在芝加哥機場。

事件發生在當地時間上午8時50分左右。聯邦航空總署正在調查該事件。

根據FlightRadar24資料，這架西南航空班機自內布拉斯加州奧馬哈(Omaha)起飛，而私人噴射機是一架龐巴迪挑戰者350(Bombardier Challenger 350)，計畫飛往田納西州諾斯維爾( Knoxville)。

根據LiveATC.net音檔紀錄，塔台指示私人噴射機向左轉至「4L跑道，穿越31L跑道並在31C跑道前等待」。

機長回應：「好的，左轉至2—呃——4L，穿越22或13C，Flexjet 560報告。」

隨後塔台立即回答機長：「不是，Flexjet 560！穿越31L跑道，在31C跑道前等待。」

塔台也錄下了西南航空機師決定緊急拉升以避開跑道上噴射機的那一刻，塔台回應西南航空：「西南2504，了解，爬升至3000呎。」

當西南航空班機達到3000呎高空後，機長詢問塔台：「西南2504報告，這是怎麼回事？」

影片來源：YouTube@CNN

西南航空發言人在給CNN的電子郵件中表示：「機組人員遵循了安全程序，且航班未發生事故著陸。對西南航空而言，沒有什麼比我們的顧客和員工的安全更重要。」

華府在上個月29日剛發生致命空難，一架美國航空客機與一架黑鷹直升機相撞，造成67人罹難。

西南航空班機，示意圖，非文中班機。(歐新社)
西南航空班機，示意圖，非文中班機。(歐新社)

芝加哥 內布拉斯加州 田納西州

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