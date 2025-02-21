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城市殺手 小行星「2024 YR4」撞地球概率降至0.28%

新華社洛杉磯2月20日電
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天文學家從2024 YR4亮度判斷，估計它大小約介於40到90公尺之間。(NASA)
天文學家從2024 YR4亮度判斷，估計它大小約介於40到90公尺之間。(NASA)

美國國家航空暨太空總署（NASA）20日公布的最新評估顯示，一顆編號為「2024 YR4」的小行星在2032年12月22日撞擊地球的概率下降至0.28%。NASA行星防禦研究團隊將持續跟蹤觀測這顆小行星，評估撞擊地球風險。

近來，關於「2024 YR4」小行星可能撞擊地球的話題引發公眾關注。據NASA介紹，這顆小行星于2024年12月27日由位於智利的「小行星撞擊地球最後警報系統」首次發現，預計直徑在40至90米之間。

自去年底以來，天文學家一直持續追蹤觀測這顆小行星，並調整分析數據。本月18日，NASA噴氣推進實驗室近地天體研究中心將這顆小行星撞擊地球的評估概率更新為3.1%。這是該機構有史以來評估的與「2024 YR4」同等或更大尺寸天體撞擊地球的最大概率。但近兩日，NASA連續下調撞擊概率，目前已降至0.28%。

介紹說，目前來看，小行星「2024 YR4」在2032年12月22日撞擊地球的可能性非常小。隨著觀測數據的增加，並將這些數據添加到軌道計算中，這一概率很可能會降至零。今年4月後，由於該小行星與地球的距離不斷增加，地球望遠鏡將無法觀測到，直到2028年該小行星再次接近地球，並足夠明亮時，才能進行進一步觀測和分析。

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