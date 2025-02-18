我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳曉陳妍希離婚後 壓力全給了這對兩岸婚姻明星夫妻

擬向半導體徵收關稅 川普：可能比25%更高

全美近億人處於酷寒已17死 中西部風寒效應-60℉

記者張聲肇／即時報導
北極渦旋18日持續發威，全美9500萬人處於酷寒。圖為北達科他州俾斯麥不僅下大雪，氣溫還降至「北極級」的負39度。(美聯社)
北極渦旋18日持續發威，全美9500萬人處於酷寒。圖為北達科他州俾斯麥不僅下大雪，氣溫還降至「北極級」的負39度。(美聯社)

北極渦旋18日持續發威，全美9500萬人處於酷寒， 中西部寒風效應下的體感溫度低到華氏-60度，喪命人數增至17人。酷冷迫使學校停課，導致水管破裂，地方政府趕緊增設庇護中心，讓無家可歸者避寒。

國家氣象局氣象專家歐瑞森(Andrew Orrison)說，美國中部正處於「整個冬季最寒冷」的天候與氣溫。上周末襲擊美東的酷寒氣候，17日來到美國中部，中西部有些地方在冷風效應下的溫度降到-50至-60℉。

奧克拉荷馬、愛阿華、明尼蘇達、內布拉斯加、威斯康辛、堪薩斯和密蘇里數百學區的學校關閉，改為網路教學。堪薩斯州的堪薩斯市一棟大樓裡面，臨時搭起好幾十個帳篷，收容遊民。

歐瑞森說，20日清晨和21日還可能創下更讓人「寒不可支」的低溫紀錄。北達科他州俾斯麥18日就已降至「北極級」的-39℉，打破1910年同一天寫下的-37℉紀錄。

北達州曼丹(Mandan)西部牧場哈鎮布勒家族(Stephanie Hatzenbuhler)不論照顧小牛、啟動汽車和設備、使用煤炭盧，都面臨新的挑戰。她說，「永遠都有新的東西要學，不論你做過幾遍，你還是得適應。」她說這波寒流讓全家有了「西伯利亞經驗」。

奧克拉荷馬州18日一處農莊的驢子，身上覆蓋冰雪。(美聯社)
奧克拉荷馬州18日一處農莊的驢子，身上覆蓋冰雪。(美聯社)

氣象局說，奧克拉荷馬州東北部、東部和中部的人，嘗遍了天氣快速惡化的後果，因為風雪、冰雨和凍結成冰的路面不斷變化，讓人難以應付。奧州道路巡邏隊說，75號國道土耳沙和奧克穆吉(Okmulgee)之間的路段雙向封閉，因為被冰困在路上的汽車和聯結車實在太多了。「巡警正設法讓載著路鹽的卡車進入該路段，改善行車狀況，但那一帶實在太滑了。」

紐約上州安大略湖東岸地區18日積雪盈呎，由於大風雪使得能見度極低。懷俄明到密蘇里，降雪量多達3至6.5呎。

東北部佛蒙特州居民還在清理17日的積雪。(美聯社)
東北部佛蒙特州居民還在清理17日的積雪。(美聯社)

奧克拉荷馬州 紐約上州 北達科他州

上一則

婚禮上有小孩哭鬧家長堅持留場 新娘怒：人生最重要一刻被毀了

延伸閱讀

好冷 芝城18日最低溫華氏零下30度

好冷 芝城18日最低溫華氏零下30度
「危及生命的寒流」北極氣旋來襲 北部平原防酷寒 最低零下30度

「危及生命的寒流」北極氣旋來襲 北部平原防酷寒 最低零下30度
北極氣旋來襲 北部平原防酷寒 東南部豪雨成災 已釀9死

北極氣旋來襲 北部平原防酷寒 東南部豪雨成災 已釀9死
酷寒加速消耗 歐洲天然氣期貨價一度勁揚5.4% 衝2年高點

酷寒加速消耗 歐洲天然氣期貨價一度勁揚5.4% 衝2年高點

熱門新聞

（取自微博/CCTV國際時訊）

明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷

2025-02-17 20:15
在美國地方法院提交的一份圖像中，涉嫌綁架的嫌疑人蔣升南(左)和張凡去年10月，進入位於森林公園市的一間Airbnb。（美國地方法院文件）

6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣

2025-02-12 10:18
來自中國的12歲女孩艾德琳·迪爾（Adaline Deal）是副總統范斯（J.D. Vance）的遠親，她因為沒有接種新冠和流感疫苗，被醫院拒絕施行心臟移植手術。（取自Go Fund Me網頁）

副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植

2025-02-11 17:06
一名網友在飛機上和幽閉恐懼症的老太太交換座位，對方堅持要付給他一百元表達感謝。飛機示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Shane Kell）

頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚

2025-02-11 19:27
乘客寇科夫分享獲救影片，左圖可見座位顛倒，人員腳踩天花板被扶出機艙；右圖為機組人員攙扶乘客下機。(取材自X平台@NewJerseyExit63)

擦出火龍、乘客倒掛、瀰漫煤油味…達美航空翻覆畫面曝光

2025-02-17 21:50
警方發現屋內雜亂骯髒，垃圾堆積，遍布糞便，浴缸及廁所裡滿是排泄物。(取自奧克蘭郡警局)

1周送1次食物 密西根媽把3子女扔家中自生自滅5年

2025-02-17 19:36

超人氣

更多 >
明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷

明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷
「3代黃蓉」罕見同框… 李一桐、林依晨、朱茵「美出新高度」

「3代黃蓉」罕見同框… 李一桐、林依晨、朱茵「美出新高度」
馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲

馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲
擦出火龍、乘客倒掛、瀰漫煤油味…達美航空翻覆畫面曝光

擦出火龍、乘客倒掛、瀰漫煤油味…達美航空翻覆畫面曝光
「神鵰俠侶」分了 陳曉、陳妍希宣布離婚：今後各自安好

「神鵰俠侶」分了 陳曉、陳妍希宣布離婚：今後各自安好