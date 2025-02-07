好市多不只賣黃金 現在連比特幣都買得到

加密ATM提供商LibertyX表示，好市多（Costco）正在全美門市架設比特幣ATM。 圖／擷自社群平台X

美國好市多 （Costco）與加密自動櫃員機（ATM）提供商LibertyX合作，在全美門市架設比特幣 ATM。好市多顧客如今不只可在賣場內買到金條，現在就連比特幣都買得到。

Business Insider報導，LibertyX在社群平台X上表示，好市多正在全美門市安裝比特幣ATM。

雖然好市多在全美共有逾600家門市，不清楚到底有多少家門市安裝ATM，但許多社群媒體用戶都在分享他們在好市多門市看到的ATM照片，LibertyX官網上也有地圖標示哪些好市多門市有安裝ATM。除了好市多外，LibertyX也在全美的CVS和Walgreens藥局設有ATM。

要透過這台ATM購買比特幣，只需下載LibertyX的App，並創建一個帳戶，提供比特幣錢包的位址來產生訂單編號，再選擇一個地點來完成金融卡支付即可。

2014年，LibertyX在波士頓架設美國第一台比特幣販售機。2013年，全球第一台比特幣ATM設置在溫哥華。隨著加密貨幣日漸成為主流，這類ATM在美國愈來愈普遍。

美國總統川普 去年11月勝選也為加密貨幣帶來加持作用。儘管他過去多年來對比特幣存疑，曾批評比特幣「不是錢」和「高度波動且憑空而來」，但在去年競選期間，他成為了數位貨幣的忠實支持者，承諾會讓美國成為「全球的加密之都」。在就職典禮前夕，川普和第一夫人梅蘭妮亞甚至還各自發行了自己的迷因幣。

只不過，川普的關稅威脅也讓比特幣價格近日跌破大選後創造的10萬美元大關紀錄，據CoinMarketCap數據，3日價格一度跌到不到9萬3,000美元，7日則回升到9萬9,567美元。