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涉竊谷歌AI技術 前中國籍工程師遭美追加至14項罪嫌

中央社台北5日電
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美國司法部4日宣布，先前被控涉嫌4項竊取商業秘密罪而被起訴的中國籍前谷歌工程師丁林葳，被追加起訴涉嫌7項經濟間諜罪及7項竊取商業秘密罪，且與他從谷歌（Google）竊取AI有關技術有關。（歐新社）
美國司法部4日宣布，先前被控涉嫌4項竊取商業秘密罪而被起訴的中國籍前谷歌工程師丁林葳，被追加起訴涉嫌7項經濟間諜罪及7項竊取商業秘密罪，且與他從谷歌（Google）竊取AI有關技術有關。（歐新社）

中國DeepSeek的AI模型引發爭議之際，美國司法部4日宣布，先前被控涉嫌4項竊取商業秘密罪而被起訴的中國籍前谷歌工程師丁林葳，被追加起訴涉嫌7項經濟間諜罪及7項竊取商業秘密罪，且與他從谷歌（Google）竊取AI有關技術有關。

美國司法部並表示，如果丁林葳被判定有罪，每一項竊取商業秘密罪將面臨最長10年監禁及最高25萬美元罰款；而每一項經濟間諜罪則將面臨最長15年監禁及最高500萬美元罰款。

美國之音（VOA）中文網報導，根據上述宣布，4日提出的最新起訴書描述了丁林葳竊取的7類商業機密，並指控他涉嫌犯下7項經濟間諜罪和7項竊取商業秘密罪。這份最新起訴書取代了先前的起訴書。

根據這份最新起訴書，谷歌2019年聘用丁林葳擔任軟體工程師，從2022年5月到2023年5月間，丁林葳向他的Google Cloud個人帳戶上傳了1000多份檔案，內含谷歌的商業機密等訊息。

美國司法部表示，丁林葳任職谷歌期間秘密與2家中國公司結盟，且有意在2022年6月出任一家位在北京的科技初創公司技術長。2023年5月，他更在上海成立「至算科技有限公司」，主業為人工智慧和機器學習，並自任執行長。

最新起訴書指控，丁林葳透過竊取谷歌的商業機密，意圖使中國政府受益。其中，他涉嫌竊取與硬體基礎設施和軟體平台相關的技術，這些技術能導致谷歌的超級計算數據中心，向中國提供及訓練大型的人工智慧模型。

同時，丁林葳從谷歌竊取的商業機密軟體，能使晶片執行通訊任務，且可將數千個晶片編排成能訓練和執行尖端人工智慧的超級電腦軟體。

根據指控，丁林葳向他的中國科技公司員工傳閱了一份PPT，內容提到中國鼓勵發展人工智慧產業的國家政策。他還自行製作了一份PPT，內容是向中國官方提出的人才計劃申請書。

最新起訴書並提到，中國資助的人才計劃，鼓勵在境外從事研發的個人將知識和研究成果轉移回國，以換取薪資、研究資金、實驗室或其他獎勵。而丁林葳的人才計劃申請書直指，他的公司產品將幫助中國擁有「國際水準的算力平台能力」。

根據媒體先前報導，谷歌是在2023年12月初發現丁林葳竊取內容機密的行為，不久他就向谷歌提出辭呈，並企圖逃回中國。但在谷歌及美國聯邦調查局（FBI）追查下，被限制出境的丁林葳於2024年3月在加州被捕，不久即被控涉及4項竊取商業秘密罪而遭起訴。

谷歌 人工智慧 司法部

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