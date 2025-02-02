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冬天要結束了嗎？土撥鼠「菲爾」預測結果揭曉

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冬天要結束了嗎？土撥鼠「菲爾」預測結果揭曉

世界新聞網王若馨／即時報導
賓州土撥鼠日活動發表土撥鼠「菲爾」的天氣預測結果。(路透)
賓州土撥鼠日活動發表土撥鼠「菲爾」的天氣預測結果。(路透)

想盼著春暖花開的人恐怕要失望了，賓州知名的「天氣先知」土撥鼠菲爾（Punxsutawney Phil）已經做出預測——冬天還沒結束，還得再撐六周。

賓州戈布勒山丘（Gobbler's Knob）一大清早，菲爾從洞穴探出頭來，看到自己的影子；根據當地流傳已久的習俗，這意味著冬天還會持續六周；如果沒看到影子，那麼春天就要提早來臨了。

這場一年一度的土撥鼠日（Groundhog Day）儀式是美國最具代表性的趣味傳統之一，每年吸引上萬名觀眾湧入這座寧靜的鄉村小鎮。慶祝活動從凌晨開始，音樂、煙火、熱鬧氛圍不間斷，直到菲爾「揭曉」他的冬季天氣預報，讓活動進入最高潮。

影片來源：YouTube@CBS Pittsburgh

然而，從歷史紀錄來看，菲爾的預測多半偏向「冬天延長」，而不是「春天提早」。至於準確度？有研究統計，他的成功率其實不到一半。不過，這並不影響民眾的熱情，年年仍有大批支持者前來見證這場傳統盛事。

普桑托尼土撥鼠俱樂部（Punxsutawney Groundhog Club）主席鄧克爾（Tom Dunkel）表示，每年來到戈布勒山丘的人大致可分為兩類：「一種是堅信菲爾擁有天氣預測能力的忠實信徒，另一種則是帶著懷疑眼光，想親自驗證的觀望者。」

至於菲爾如何「傳達」他的預測？鄧克爾表示，這隻土撥鼠透過一種獨特的「土撥鼠語」（Groundhog-ese）與人類溝通，而他的解讀者則依靠一根代代相傳的神秘手杖來理解。「他可能會眨眼、打呼嚕、咯咯叫，甚至點頭示意，」鄧克爾笑著說。

雖然科學對菲爾的預測不怎麼埋單，但這場冬日傳統依舊深受喜愛。至少現在，還是先把冬衣留著吧——菲爾說，寒冷天氣還沒結束呢。

賓州土撥鼠日活動發表土撥鼠「菲爾」的天氣預測結果。(路透)
賓州土撥鼠日活動發表土撥鼠「菲爾」的天氣預測結果。(路透)

賓州

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