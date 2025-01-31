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華府空域險象環生 專家：發生空難只是早晚問題

中央社華盛頓30日綜合外電報導
華府雷根國家機場塔台。歐新社
華府雷根國家機場塔台。歐新社

美國華府周邊29日發生空難引發關注。專家說，這一帶空域擁擠且複雜，除了數百架商業客機、軍機交錯，還有敏感地區被列入禁航區，即使飛行員極具經驗，航經此區仍挑戰重重。

美國航空（American Airlines）子公司一架載有64人的客機29日晚間在雷根華盛頓國家機場（Ronald Reagan Washington National Airport）附近，與一架搭載3名軍人的美軍黑鷹直升機在空中相撞後，雙雙墜河。美國總統川普今天證實，這起事件無人生還。

美聯社報導，為了滿足堪薩斯州（Kansas）威契塔（Wichita）與華府間往來航班需求，美國航空去年1月在議員推動下，增設這條新航線。

飛安顧問公司Aero Consulting Experts執行長、聯合航空（United Airlines）退役機師艾默（Ross Aimer）表示：「這是一場早晚會發生的災難，我們這些在業界待很久的人一再警告，這類事件遲早會發生，因為我們的系統已被逼到極限。」

長期以來，雷根國家機場的商業航班一直都和軍方直升機共用空域，而兩者之間的距離有時近得驚人。近年來，事發機場附近已發生多起險些相撞的事件。

前美國空軍導航員暨航空律師布勞克爾（Jim Brauchle）表示：「即使每架飛機都依規定航行，降落航班與沿著航線飛行的直升機之間，通常只相隔數百英尺距離…這讓飛行員幾乎沒有犯錯的餘地。」

飛行員多年來一再警告，在機場附近，商業客機與軍用直升機的航線交錯恐發生「噩夢般的情況」，尤其夜間飛行時，城市的燈光可能讓機組人員更難看到迎面而來的飛機。

華府 堪薩斯州 川普

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