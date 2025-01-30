川普談空難怪罪DEI釀飛安 點名前同志運輸部長

總統川普（Donald Trump）今天在白宮就這起事故召開記者會。歐新社

華府29日晚間發生客機與直升機在空中相撞後墜河的意外。美國總統川普 今天批評民主黨推行「多元、公平及包容」政策，任用不適任的人而釀飛安問題，並點名身為同志的前運輸部長布塔朱吉。

川普（Donald Trump）今天在白宮 就這起事故召開記者會指出，他2016年上任後，改變前任總統歐巴馬（Barack Obama）的政策，他要求塔台管制員者必須具有最高才智、心理優越等特質。他首任卸任後，前總統拜登 （Joe Biden）上台，又回到歐巴馬的時代，「甚至比過去任何時候的標準低」。

川普說，民主黨政府在聯邦機構強調用人符合「多元、公平及包容」（DEI）原則，聯邦航空總署（Federal Aviation Administration，FAA）也非常強調DEI。

川普說，他20日上任前就有多篇文章對聯邦航空總署提出批評。其中一篇說：聯邦航空總署推動多元化的重點，包括聘用有重度智力障礙和精神障礙者，他們是勞動力的少數群體，FAA希望任用他們，他們也能當空中交通管制員。

川普並說，聯邦航空總署的網站也寫著，有聽力障礙、視力障礙、肢體缺陷、部分癱瘓、完全癱瘓、癲癇、重度智力障礙、精神障礙和侏儒症，都符合擔任空中交通管制員的資格，這是多元化與包容性招聘計畫的一部分。

川普並點名前拜登政府的運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）。布塔朱吉是美國第一位公開出櫃的內閣成員，已經結婚，並與先生領養2名小孩。

川普說，布塔朱吉是DEI政策的「大贏家」。布塔朱吉擔任運輸部長任內的作為，是一場「災難」，之前擔任印第安納州南本德市（South Bend）市長，也「把城市搞得一團糟」，「現在他就會說一堆廢話而已」。

美國有線電視新聞網（CNN）等多名白宮記者追問川普，飛機相撞事故的原因仍在調查中，為何能得出這起意外與DEI政策有關的結論。

川普對CNN記者說：「因為我有常識，懂嗎？很不幸的是，很多人沒有。」

川普也宣布他任命羅什洛（Chris Rocheleau）擔任聯邦航空總署的代理署長。

根據聯邦航空總署網站，羅什洛曾在該署工作超過20年，曾任飛航安全部門主管等職。他最近擔任的職務是「美國商務航空協會」（National Business Aviation Association）的高階執行官，負責監督飛機和飛行部門等工作。

布塔朱吉在社群網站X貼文回應川普，指川普的說法令人鄙視。事故罹難者的家人在哀悼中，川普應該「領導」，而不是說謊。

Despicable. As families grieve, Trump should be leading, not lying. We put safety first, drove down close calls, grew Air Traffic Control, and had zero commercial airline crash fatalities out of millions of flights on our watch.

President Trump now oversees the military and the… — Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) 2025年1月30日

布塔朱吉說，他任內首重飛安，透過改善飛安措施，減少事故發生，加強空中交通管制，數百萬次航班中，沒有商業航空空難的死亡案例。

布塔朱吉指出，川普上任後，首要工作之一是解僱聯邦航空總署的人員、或要求他們停職，這些人過去都是確保飛安的關鍵人員。川普現在應該展現領導力，讓民眾知道他會怎麼做，避免以後再發生類似的意外。