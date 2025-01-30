川普上台後…美公民經營邊境偷渡集團 收費價碼翻倍

美墨邊境的非法移民。（美聯社）

哥倫比亞廣播公司(CBS)29日報導，某些從美墨邊境 非法入境的偷渡客 是在美國公民協助下完成闖關目標，偷渡集團獲利龐大；美國公民經營的偷渡集團成員出示匯款入帳證明說，協助每名無證客入境大約可賺2000元，每周大約幫忙6人偷渡，自從川普總統上台後，對闖關移民收取的費用已經增加一倍或兩倍。

一名墨西哥婦女從新墨西哥州 邊境非法入境的幾小時後在臨時藏身處受訪時說，為了躲避薩卡特卡斯(Zacatecas)暴力而選擇離開，付給人口走私集團1萬5000元。報導指出，這名婦人在晚間接受採訪之後，隔日早晨已被送抵美國境內的最終目的地。

報導指出，婦人是在美國公民經營的人口走私集團協助下非法入境，匿名「喬」(Joe)的集團成員受訪時說，在美國西南部土生土長，疫情期間失業，在朋友介紹下帶領無證移民入境，純粹為了賺錢。他說：「做這事是不對的嗎？沒錯，很多人覺得不對，我只想說，我幫忙有需要的家庭脫離墨西哥的貧窮、暴力與危險，讓他們能跟在美國的親人團圓。」

「喬」受訪時說，協助每名無證客入境大約可賺2000元，每周大約幫忙6人偷渡，某些情況收費只須1500元，某些案例收費2500元，由於川普政府在美墨邊境擴大查緝，如今幫忙跨越邊境的收費已經增加一倍，甚至兩倍。