我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

水管爆裂 艾塔迪那婦人住家在加州野火倖存

新聞周刊獨家：牧師支持進入教會查緝前科犯無證客

5臥月租2萬8000元…洛杉磯野火過後 短期租屋價格翻倍

記者顏伶如／即時報導
「寶馬山花園」社區住宅毀損嚴重。(美聯社)
「寶馬山花園」社區住宅毀損嚴重。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)13日報導，寶馬山花園(Pacific Palisades)社區44歲住戶湯普森(Joe Thompson)的房子雖然未被野火燒毀，但由於房子需要災後檢查暫時無法居住，決定與女友帶著兩個孩子在外租屋。湯姆森找到聖塔莫尼卡(Santa Monica)一棟有五間臥室的房子，月租金2萬8000元，房租在10日才剛調漲，比一年之前多出一倍，仲介要求先繳三個月押金，並說已收到多名租客提出申請。從事股票投資的湯普森說，不願接受趁火打劫的漲價，寧可繼續住在靠近孩子學校的旅館，並且繼續找房子。

報導指出，像湯普森一樣受到野火影響的數以千計民眾，現在都忙著在洛城找房子，某些短期租屋的房東或地產管理公司則趁機哄抬價格，主管機關以經呼籲消費者把哄抬房租的案例通報給州檢察長辦公室。

從房地產資訊網站Zillow登錄資訊來看，數十件招租廣告顯然觸犯加州州法。州法規定，州政府發布緊急狀態時，禁止漲價超過10%。租屋仲介馬魯爾(Ofir Malul)提供的七棟招租房屋裡，位於托潘加(Topanga)一棟四臥房屋租金在緊急狀態宣布後調漲24%，月租金要價1萬4300元，靠近經典地標好萊塢(Hollywood)招牌的一棟三臥房屋，租金在緊急狀態宣布後更調高45%，月租金來到1萬4500元。

報導指出，如今想在洛杉磯郡(Los Angeles County)短期租屋的消費者，除了必須排隊等候，還經常捲入競價戰爭，或被要求要預繳一整年的租金。

洛杉磯野火受災戶有著各式各樣的居住狀況，包括手頭困難的勞工階級租屋族、住在自己家裡已經數十年的退休族、最近才剛買房的年輕夫妻以及在其他地點擁有第二棟房子的富有家庭。大火來襲時，許多人逃離家園只攜帶少數物品，如今住家全毀，暫時投靠親友或住在旅館，尋找短期租屋的同時承受龐大財務損失的打擊。州政府則為沒有其他資源的災民成立臨時收容中心。

租金 緊急狀態 洛杉磯

上一則

洛杉磯野火燒不停 史上最高彩券得主海景豪宅毀於祝融

延伸閱讀

3非裔106年前遭私刑處決 白人婦爭20年還他們清白

3非裔106年前遭私刑處決 白人婦爭20年還他們清白
制止飼主虐狗 密州男反遭亂棍打死

制止飼主虐狗 密州男反遭亂棍打死
拜登頒「總統公民勳章」給錢尼、湯普森 共和黨批：代表黨派政治

拜登頒「總統公民勳章」給錢尼、湯普森 共和黨批：代表黨派政治
NBA又打起來了 火箭、熱火6人遭驅逐 連教練都出場

NBA又打起來了 火箭、熱火6人遭驅逐 連教練都出場

熱門新聞

救火直升機穿越洛杉磯附近最嚴重的斷崖山火灑水撲火。(美聯社)

洛杉磯野火肇因找到了？消防員通話、衛星圖像現端倪

2025-01-13 09:01
美國規模最大的保險公司之一州農保險公司(State Farm)，去年已經取消如今遭受祝融之災的「寶馬山花園」社區數百戶居民房屋保險。圖為該社區中一戶住家的聖誕樹被燒毀。(美聯社)

野火爆發前 保險公司已經取消數百戶洛杉磯住家保險

2025-01-08 10:37
（取自X）

ABC當家主播野火現場連線夾外套耍帥 網友熱議

2025-01-10 11:19
富人區布倫特伍德（Brentwood ）許多地方被納入強制疏散範圍，附近的加州洛杉磯大學（UCLA）10日稍晚也要求師生準備隨時撤離。(擷自Google Maps)

洛杉磯野火疏散令擴及UCLA附近 校方籲師生準備隨時撤離

2025-01-11 09:15
洛杉磯地區「伊頓野火」持續延燒。(美聯社)

嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡

2025-01-09 11:02
杭特‧拜登(左二)一家8日與拜登總統伉儷一起搭機返回白宮。(歐新社)

杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪

2025-01-09 13:20

超人氣

更多 >
入春4生肖財運高漲 屬兔進帳偏財、他參加抽獎手氣佳

入春4生肖財運高漲 屬兔進帳偏財、他參加抽獎手氣佳
她花1.2萬改建浴室 卻對這5件事後悔了

她花1.2萬改建浴室 卻對這5件事後悔了
在美不禮貌 華人卻不自覺的行為？在地人直指1習慣

在美不禮貌 華人卻不自覺的行為？在地人直指1習慣
房子燒到只剩郵箱…洛杉磯中產家庭 所有資產灰飛煙滅

房子燒到只剩郵箱…洛杉磯中產家庭 所有資產灰飛煙滅
西蘭花冷凍後烹煮要注意 料理前這樣切「營養更高」

西蘭花冷凍後烹煮要注意 料理前這樣切「營養更高」