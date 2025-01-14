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水管爆裂 艾塔迪那婦人住家在加州野火倖存

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水管爆裂 艾塔迪那婦人住家在加州野火倖存

記者顏伶如／即時報導
加州艾塔迪那(Altadena)遭到伊頓大火燒毀的房屋遺址。路透
加州艾塔迪那(Altadena)遭到伊頓大火燒毀的房屋遺址。路透

美國廣播公司(ABC)報導，遭到「伊頓山火」(Eaton Fire)侵襲的艾塔迪那(Altadena)一個社區裡，整條街六棟民宅燒毀，婦人黛比‧史拉文(Debbie Slavin)住家卻安然沒事。史拉文受訪時說，水管爆裂是房子得以悻存的原因。

史拉文13日接受連線訪問時說，火勢最先燒到後院籬笆，籬笆著火之後加壓水管跟著爆裂。她說：「坦白說，我相信這是籬笆火勢被撲滅的原因。」

史拉文居住的同一條街，其他六棟房子被燒得精光。

加州森林及防火廳(California Department of Forestry and Fire Protection)指出，「伊頓山火」、「斷崖山火」(Palisades Fire)、「赫斯特林火」(Hurst Fire)累計燒毀3萬8000多英畝土地，1萬2000多棟房舍與建築物燒毀，未來幾天可能有更多災情出現。光是「伊頓山火」延燒面積就超過1萬4000英畝。

史拉文說，野火發生後第一次回家查看狀況時，情緒非常激動。

她說，另一位房子也倖存的鄰居來電通知說，看到她的前院正在冒煙，將幫忙前往灑水。她表示，回家之後也馬上噴灑更多水。

史拉文表示，許多鄰居都在艾塔迪那住了幾十年，關係密切，平日經常舉辦聚會。她說，過去幾天不在家，有鄰居會幫忙查看家裡門窗是否因然鎖好，左鄰右舍之間互信互助的情誼讓她非常感動，看到鄰居房子全毀但自家得以倖存，內心感受五味雜陳。

她指出，感到心痛的是不知道未來將會如何，幾位好友住家都被燒毀，「不禁讓我詢問自己，為什麼我家沒事，但對街鄰居卻沒能逃過一劫」。

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