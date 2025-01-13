房子燒到只剩郵箱…洛杉磯中產家庭 所有資產灰飛煙滅

伊頓大火席捲後，加州艾塔迪那的居民返回查看被燒毀的家。（美聯社）

華爾街日報(WSJ)12日報導，許多中產階級家庭多年前在房價 飛漲之前在洛杉磯 購屋，房子幾乎就是所有財產，但如今野火卻把房子燒成灰燼。

69歲退休 神職人員史威尼(Sylvia Sweeney)與丈夫2009年以78萬元買下聖蓋博谷(San Gabriel Valley)山丘下的、有三間臥室的房子，今年開年時房價漲至160萬元。上周艾塔迪那(Altadena)爆發野火，史威尼的房子8日被燒到只剩郵箱。

她說，房子占全家財產大約八成，「是我們夢寐以求的美麗房子，也是我們最主要的資產」。

勁風助長山林大火迅速擴散，洛杉磯郡(Los Angeles County)已有1萬2000棟建築物燒毀，某些好萊塢明星的豪宅被燒得精光，中產階級房屋同樣難以倖免。

報導指出，數十年前中產階級民眾在洛杉磯附近買房子時，當時房價對老師、水電工、護士等行業來說，仍在經濟能力負擔範圍之內。連續幾年房價一路走高，許多中產階級居民房子幾乎就是所有財產，但現在房子卻只剩灰燼。

任職加州理工學院(California Institute of Technology)的63歲艾塔迪那居民卡斯塔納斯(John Kastanas)在野火中失去房子。他說，房子就是退休的指望，是投資，是資產，是所有的一切。

報導指出，野火爆發後，數以千計居民迫切需要臨時棲身之處，租屋市場變得高度競爭，想租房子的民眾展開競價戰爭，某些居民則打算永遠離開。對於失去房子的災民來說，最棘手的難題將是跟保險公司交涉。

史威尼說，從來沒想過要離開原本的社區，打算把房子留給女兒，但房子是否能夠重建仍是未知數，要看保險公司願意理賠多少。她說，野火之後租屋開銷與各種意料之外的花費頗為可觀，她跟丈夫都考慮再度回到職場上班。