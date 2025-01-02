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駕車攻擊事件頻傳 全美開年進入警戒

中央社紐約2日專電
原訂1日晚在紐奧良舉行的美國大學美式足球季後賽(CFP)「糖盃」(Sugar Bowl)四分之一決賽改在2日下午舉行。圖為警察在超級圓頂體育場(Superdome)外駐守。路透
原訂1日晚在紐奧良舉行的美國大學美式足球季後賽(CFP)「糖盃」(Sugar Bowl)四分之一決賽改在2日下午舉行。圖為警察在超級圓頂體育場(Superdome)外駐守。路透

美國2025新年期間，陸續在紐奧良與拉斯維加斯發生造成人員傷亡的疑似駕車攻擊事件。中東衝突局勢升高，聯邦調查局與國土安全部去年12月已向各州通報維持警戒，可能會發生孤狼與集團式的恐攻事件。

紐奧良市跨年群眾倒數後，發生電動皮卡車撞人事件，造成15人喪生、數十人受傷，這是2013年波士頓馬拉松爆炸案後，美國境內最嚴重的可能恐攻事件。不久之後，拉斯維加斯川普飯店外，一輛特斯拉（Tesla）電動皮卡爆炸，駕駛當場死亡，案件動機仍在調查。

中東局勢快速變化，華爾街日報（Wall Street Journal）報導，全球各地歡度假期舉行大型活動集會期間，發生攻擊者駕車衝入群眾的暴力案件。美國官方過去數月擔心，境內可能發生孤狼或小型集團式的恐攻。

聯邦調查局（FBI）與國土安全部（Department of Homeland Security）官員去年12月向各州通報，由於中東衝突升高，安全形勢快速變化，恐怖團體在內部散佈在全球冬季假期間發動暴力攻擊的文宣。官方通報要求各地對各項威脅保持警戒。

美國接連發生造成傷亡的攻擊事件，讓2025各地開年即進入高度戒備，執法人員忙著找出案件端倪。聯邦調查局指出，紐奧良事件中，美國出生、來自德州的賈巴爾（Shamsud Din Jabbar）可能不是單獨行動，調查人員仍在調查與恐怖團體有關的可能共犯與協力者。

聯邦調查局指出，42歲的賈巴爾百分之百受到伊斯蘭國（ISIS）影響，調查人員會深入找出導致他極端化的途徑。

國土安全部 特斯拉 華爾街

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