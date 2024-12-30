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三波北極寒流來襲 30多州下周探0℉以下

記者張聲肇／即時報導
連續兩周將有三波寒流來襲，影響達到全國範圍，民眾要注意禦寒。（美聯社）
連續兩周將有三波寒流來襲，影響達到全國範圍，民眾要注意禦寒。（美聯社）

三波北極寒流本周和下周侵襲洛磯山脈北部到東海岸，將使氣溫大降，且一波比一波厲害，第一波源自西伯利亞，30日晚抵達洛磯山脈北部，31日移到平原區，元旦深夜之前抵達東海岸。

第二波會加強冷度，3日到4日襲向第一波經過的地方，5日以後的第三波更厲害，預計會在中西部和東海岸創下數年未見的低溫紀錄和冷風效應。元月第二周，30多州的溫度可能低於華氏零度，暖氣與電力需求可能對美國電網造成壓力。

第三波寒流來襲時，北極氣旋可能南下進入美國。這三波寒流帶來的低溫較容易預測，降雪量就較難預測。本周內，大湖效應下的降雪較容易掌握，到周末和下周，是否變成冬季暴風影響東岸到西岸的天氣，是有可能但無法確定。暴風是否帶雪，也會影響刺骨寒風的「冰凍」程度。

大體而言，西伯利亞冷氣團南移時，美國30幾州的溫度在元月第二周可能降至零下，南部也會冷到低於華氏10度。華府特區從2019年1月31日迄今就未見低於華氏零度的氣溫，費城則從1994年以來就未見低於華氏0度的紀錄。

在北卡州洛麗市(Raleigh)，從2018年以來氣溫不曾低於華氏10度以下。 而亞特蘭大則從2000年以來，氣溫低於華氏10度以下只發生過三次 。

各地降雪量較難預測，但1日或2日五大湖區安大略湖和伊利湖東部的雪帶，包括塔格丘陵高原(Tug Hill Plateau)附近和水牛城南部，因為強烈的大湖效應，積雪很厚的機率愈來愈大。

本周及下周將有三波寒流來襲，恐怕會再現華氏零度以下的氣溫，民眾要做好禦寒準備。（...
本周及下周將有三波寒流來襲，恐怕會再現華氏零度以下的氣溫，民眾要做好禦寒準備。（路透）

本周到下周初，西岸到東岸之間可能出現冬季風暴，讓西北部和東北部之間的許多地方的氣候變得很危險。這個周末，平原區和中西部可能有暴風雪。但西伯利亞冷氣團太乾冷，在南部造成暴風雪的機會似乎不大。到了9日和10日，東岸附近不無可能形成另一個冬季風暴。

連續三波寒流可能持續兩、三個星期，但真正受寒的地區大抵在東部，西部和阿拉斯加反而比往年平均還暖。到了1月底，這幾個極不尋常的連續冷氣團可能轉向西北部，而美國中部和東部各州溫度恢復正常。

低溫 暴風雪

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