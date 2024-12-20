天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬

大腸鏡檢查不是大手術，但有民眾收到近2萬元帳單。(路透)

熱愛跑步的45歲男子康托斯(Tom Contos)今年3月直腸出血，經西北醫學中心(Northwestern Medicine)進行大腸鏡檢查，發現息肉、內痔，於6月進行手術，他動用保險 ，結果帳單高達1萬9000元，比預期多出約三倍。專家建議，為避免這類醫療的費用驚人，可考慮選用非醫院機構、或者索性付現金自費。

全美每年進行的大腸鏡檢查超過1500萬次；大腸直腸癌發生率正在攀升，尤其是年輕人。

美國胃腸內視鏡檢查委員會(American Society for Gastrointestinal Endoscopy)的利滕貝格(Glenn Littenberg) 說，大腸鏡檢查不到一個小時，另花一小時詢問病史、麻醉並監測康復情況。

一開始時，西北醫學中心要求康托斯預付1000元，歷經檢查、手術，沒想到收到驚人帳單。

康托斯的大腸鏡檢查並不困難。結果醫院收取1萬9206元費用，經保險公司協商折扣後，帳單是5815元，保險公司支付1979元，康托斯自付4047元，外加一開始預付的1000元、術後支付1381元，醫院記他還欠1666元。

康托斯大感震驚、憤怒和困惑。他詢問西北醫學中心，為什麼收費幾乎是估計值的三倍、自付費用幾乎是估計值兩倍？

康托斯的保險公司安泰(Aetna) 提出解釋，西北大學收取兩次大腸鏡檢查費，各5466元，腸胃科醫生另有兩項費用。

利滕貝格表示，醫療提供者以不同方式切除至少兩個息肉，需額外工作，也因此要支付兩次檢查費用，這是標準做法，醫院通常會降低第二次檢查費，對大型學術中心來說並不罕見，但他認為，康托斯的自付額仍很高。

康托斯決定不再找西北醫學中心看病，目前仍有周期性症狀，可透過非處方藥緩解。

利滕伯格說，為壓低費用，病人應考慮選擇非醫院的機構。2023年研究發現，門診手術中心向保險公司收取的大腸鏡活檢或息肉切除平均費用1030元，醫院收費1760元。

患者可查閱醫院和保險公司費用網站或查找現金價格估計，自費可能比用透過保險便宜。

利滕伯格並建議，接受醫療前應詳問費用包括哪些服務。