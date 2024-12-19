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喬州檢察官威利斯被撤銷資格 不得經手川普選舉干預案

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喬州檢察官威利斯被撤銷資格 不得經手川普選舉干預案

世界新聞網王若馨／即時報導
富爾頓郡檢察官威利斯。(路透資料照)
富爾頓郡檢察官威利斯。(路透資料照)

喬治亞州上訴法院19日裁定，撤銷富爾頓郡檢察官威利斯(Fani Willis)對候任總統川普(Donald Trump)選舉干預案的起訴資格，理由是她與調查團隊特別檢察官韋德(Nathan Wade)的不當關係，使她的整個辦公室失格。

這是針對川普所進行的最後一起刑事起訴，川普和他的14名盟友被指控密謀推翻2020年喬治亞州的選舉結果；上訴法院的決定可能會使該案畫上句點。

由三名法官組成的合議庭以二比一的裁決表示，初審法官允許威利斯繼續負責此案的決定是錯誤的，即使她的舊情人、由她聘請領導調查團隊的外部律師韋德已經辭職。

上訴法官布朗(Trenton Brown)寫道：「這是一個罕見的案例，(威利斯)必須被撤銷資格，且沒有其他補救措施能夠恢復公眾對司法程序完整性的信心。」

法院未徹底駁回此起訴案件，儘管如此，該裁決可能意味著此案的結束。

根據喬州法律，該起訴案將被移交至一個州級委員會，由其決定是否將案件重新分配給州內另一名檢察官處理；然而這起規模龐大且充滿爭議的案件，可能難以找到一位擁有足夠資源或政治意願繼續推進此案的檢察官。

威利斯可以選擇向喬州最高法院提出上訴。

韋德是威利斯親自聘請的外部律師，兩人之間的交往關係及金錢往來令部分公眾質疑案件的公平性；據公開資料，韋德的薪酬遠高於富爾頓郡地檢辦公室內部律師的平均薪資水平。

韋德曾在2002年前往華府與白宮官員會面，這些接觸亦引發了外界對威利斯辦公室與聯邦政府之間可能存在協調的質疑，特別是對川普的起訴是否具有政治動機。

威利斯今年2月在法庭聽證會上的暴怒表現和抗拒態度，也引發高度爭議。

影片來源：YouTube@11Alive

川普 喬治亞州 喬州

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