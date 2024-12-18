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眾院操守委員會翻轉？福斯：蓋茨性醜聞調查報告明天公布

記者顏伶如／即時報導
前佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨性醜聞纏身。（美聯社）
前佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨性醜聞纏身。（美聯社）

福斯新聞網(Fox News)18日報導，眾議院操守委員會(House Ethics Committee)經過多年調查，已決定公布前共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)性醜聞調查報告，公布時間是眾議員年底休假之前最後一次表決結束後，也就是19日。

蓋茨涉嫌與未成年17歲少女性交易、使用藥物、接受不當饋贈、圖利他人，遭到國會調查已有三年，眾院操守委員會今年6月擴大調查範圍。

蓋茨上個月獲得總統當選人川普提名出任司法部長之後立即辭去眾議員職務，但性醜聞案引起的輿論批判卻繼續升高。蓋茨後來宣布退出提名，但對於性醜聞指控則始終堅稱清白。

有線電視新聞網(CNN)18日報導，多名知情人士說，眾院操守委員會本月稍早秘密投票通過，本屆會期結束之前將公布蓋茨調查報告，國會議員年底離開華府返鄉過聖誕節之前將公布報告。

CNN報導，眾院操守委員會在11月底時口徑與共和黨一致，同樣反對公布蓋茨調查報告，如今立場翻轉則代表某些共和黨國會議員倒戈，加入民主黨眾議員立場。報導指出，眾院操守委員會是否再一次改變決定，目前並不明朗。

對於已經離開國會的前任國會議員公布道德操守調查報告的前例極少。根據CNN報導，眾院操守委員會成員之間對於是否公布調查報告看法不一，幕後糾紛在感恩節前夕浮上檯面，本月稍早因此召開秘密會議。

共和黨籍眾院議長強生(Mike Johnson)上個月對媒體表示，不贊成公布蓋茨調查報告，因為潘朵拉的盒子(Pandora's box)將被打開，「對於體制來說，並無益處」。

蓋茨 眾院 眾議員

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