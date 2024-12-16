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專家警告民眾切莫自行擊落無人機 「高空墜落變飛彈」

記者顏伶如／即時報導
新澤西州11月中旬起發現夜空閃現不明的紅色、藍色無人機亮光。(美聯社)
新澤西州11月中旬起發現夜空閃現不明的紅色、藍色無人機亮光。(美聯社)

多州傳出神秘無人機出現空中的事件，有民眾揚言要自行射下無人機。有線電視新聞網(CNN)16日報導，專家警告說，民眾千萬不要自行擊落無人機，因為大型無人機從高空墜落時彷彿變成飛彈，恐將造成嚴重財物損壞或人員傷亡。

反無人機技術廠商Axon創辦人兼執行長史密斯(Rick Smith)說，能夠理解許多民眾對於神秘無人機出沒深感挫折，但一般民眾想要自行動手解決問題，卻可能造成極度危險。

他說，大型無人機從高空墜落時彷彿變成飛彈，可能導致嚴重財務損壞或人員傷亡，「無法控制的無人機墜落事件，比無人機本身更加危險」。

史密斯表示，如果民眾自行擊落無人機變成常態，可能引發後果恐怕不堪設想。

他表示，民眾可能不了解哪些無人機獲得授權升空，例如當地警察為了救援行動而使用無人機，或者亞馬遜(Amazon)等公司使用的送貨無人機。他說，在沒有辦法適當辨識的情況下，任意擊落無人機將造成嚴重混亂。

國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)13日接受CNN訪問時，便曾對民眾企圖擊落無人機提出警告說可能導致危險。

聯邦航空總署(Federal Aviation Administration，FAA)15日透過電郵對CNN發表聲明表示，一般民眾自行擊落任何飛行器，都可能造成危險。

賓州大學(University of Pennsylvania)工學院院長庫馬爾(Vijay Kumar)說，民眾想在晚間擊落空中的飛行器，可能導致誤射、流彈以及意外事故，釀成意料之外的危險後果。他舉例說，無人機遭擊落後如果掉在樹林，可能引發森林大火。

庫馬爾說，民眾對於無人機的害怕與焦慮，主要來自於描述機器變成有自主權的科幻情節，民眾也會聯想到軍事行動、恐怖主義或間諜活動，無人機加裝的鏡頭與感應器不禁令人擔心遭到監視、隱私遭到侵犯。

但他表示，從媒體報導取得影像看來，絕大多數神秘無人機事件似乎都符合飛行規定，應該具有聯邦航空總署登記並且合法操作。

無人機 亞馬遜 間諜

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