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CBS民調：逾七成美國人今年感恩節聚餐將避談政治

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CBS民調：逾七成美國人今年感恩節聚餐將避談政治

記者顏伶如／即時報導
CBS民調指出，逾七成美國民眾說，大選剛結束的這個感恩節，聚餐時將避談政治。圖為美國民眾一家2016年在亞利桑納州的一次家庭聚餐。美聯社
CBS民調指出，逾七成美國民眾說，大選剛結束的這個感恩節，聚餐時將避談政治。圖為美國民眾一家2016年在亞利桑納州的一次家庭聚餐。美聯社

根據哥倫比亞廣播公司(CBS)新聞部與民調機構YouGov最新聯合民調，逾七成美國民眾說，大選剛結束的這個感恩節，聚餐時將避談政治。

這項調查是在11月19日至22日之間進行，對全國各地抽樣選出2232名成年人完成調查。大約71%受訪民眾說，今年感恩節聚餐將避談政治，29%受訪者則說會在聚餐時討論政治。

從政黨背景來看，投票給民主黨總統候選人賀錦麗的受訪選民裡，72%表示今年感恩節聚餐將避談政治，會談政治僅28%；投票給共和黨籍總統當選人川普的受訪選民裡，68%表示感恩節聚餐將避談政治，另外38%說會討論政治。

受訪者被問到今年對什麼最感恩的複選題時，「家人與親友」得分79%居冠，其次為71%的「健康」、58%的「自由」。「信仰」與「和平」均獲得48%，「政治」則有16%。

調查顯示，許多民眾會挑選政治立場相同的親友一起過感恩節，討論政治話題比較自在，若與不同政治立場親友一起過節，則較不方便暢所欲言。

投票給賀錦麗的受訪者中，46%說這次感恩節將與投給賀錦麗的親友見面，會跟投給川普親友見面的受訪者僅4%。投票給川普的受訪者中，42%表示感恩節將與投給川普的親友相聚，8%表示將與投給賀錦麗的親友過感恩節。

將與政治立場相同親友過感恩節的受訪者中，43%表示聚餐時將討論政治，57%打算避談政治。將與不同立場或立場相反親友過節的受訪裡，31%表示聚餐時會談政治，69%則說不會討論政治。

約有10%受訪民眾說，為了避開遇到投票立場不同的親友，今年特地更改感恩節計畫。

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