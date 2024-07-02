BBC主持人：如果我是拜登 會趕緊謀殺川普

前總統川普。(路透)

每日郵報(Daily News)報導，英國廣播公司(BBC)新聞節目主持人阿羅諾維奇(David Aaronovitch)1日在X平台推文說：「如果我是拜登 ，我會趕緊謀殺川普 ，因為他威脅到美國的安全。」

他還在文章後加了一個主題標籤「最高法院」(#SCOTUS)。

在拜登總統與前總統川普上周四進行辯論後，拜登開始遭受到各方質疑與勸退的壓力；最高法院1日裁決川普身為總統的公務行為享有豁免權，更讓川普一方士氣大振，拜登陣營則覺得連吞苦果。

阿羅諾維奇的貼文很快就引發了大量關注，有人勸他把貼文撤下：「你這是公開鼓吹謀殺，這不是可以開玩笑的事。」

當有人標註這篇推文需要事實查核(community note)時，他回覆：「這個事實查核應該會很有趣。」

90分鐘後，他撤下了這則貼文，但貼出另一則文章回應：「有一群極右派人士認為我對於最高法院總統豁免權裁決的推文是煽動暴力，這只是諷刺好嗎？我把它刪除了。唯一能說嘴的是，它給了我一張地圖，標出一些這個網站上最蠢的人。」

「順便講一句，對於今天攻擊我的人，如果人類學家去調查他們寫的主題標籤、自我介紹和推文歷史，可能會得到非常有趣的結果喔。他們彰顯了一個超級異常的次文化。」

2017年女演員凱西‧格里芬(Kathy Griffin)曾提著血淋淋的川普假人頭拍照，引發爭議；同年紐約中央公園 的莎士比亞戲劇表演《凱撒大帝》(Julius Caesar)將凱撒裝扮成川普的樣子，演出元老們聯手刺殺他的一幕，也激起各界質疑與論戰。