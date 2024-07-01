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第一夫人吉兒上Vogue封面 強調挺拜登「繼續戰鬥」

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第一夫人吉兒上Vogue封面 強調挺拜登「繼續戰鬥」

世界新聞網王若馨／即時報導
時尚雜誌《Vogue》刊出第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)專訪。(取自Vogue官網)
時尚雜誌《Vogue》刊出第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)專訪。(取自Vogue官網)

第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)登上時尚雜誌《Vogue》封面，並在周一該刊發布的專訪中表示，她不會讓辯論的90分鐘定義拜登擔任總統的四年，「我們會繼續戰鬥」。

華盛頓郵報(Washington Post)報導，這是吉兒第三次成為《Vogue》封面人物，該封面故事將吉兒定位為國家命運的救星；雜誌的封面寫著「我們將決定我們的未來」。

雖然《Vogue》在4月就採訪並拍攝了吉兒，但吉兒在周日補充了一些最新內容：她從大衛營透過電話告訴記者，她會捍衛自己的丈夫，並稱拜登「將永遠做對國家最有利的事情」。

採訪中引述吉兒如何給予丈夫工作上的建議：「我告訴他我所看到的、我所聽到的——他都明白了。然後神奇的事就會發生。」

採訪中也引述紐約時報(New York Times)駐白宮記者凱蒂·羅傑斯(Katie Rogers)之言，她在新書中描繪吉兒：「她真的相信她丈夫有能力為美國人民做事——無論這些人是否是他的支持者。這就是為什麼她如此努力地為他爭取連任，因為還有一些議題他們打算在拜登的第二任期中處理。她告訴我，由於她看到了威脅，尤其是對女性的威脅，她將加倍奔走，加倍奮鬥。」

前第一夫人梅蘭妮亞川普(Melania Trump)在川普(Donald Trump)擔任總統四年期間，從未登上《Vogue》封面。

拜登 川普 梅蘭妮亞

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