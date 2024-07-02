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民主黨全力阻止曼欽在新聞節目上反對拜登

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民主黨全力阻止曼欽在新聞節目上反對拜登

世界新聞網王若馨／即時報導
西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽原要上節目表明不再支持拜登競選，卻硬生生被民主黨高層擋下。（路透資料照）
西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽原要上節目表明不再支持拜登競選，卻硬生生被民主黨高層擋下。（路透資料照）

華盛頓郵報(Washington Post)2日報導，上周拜登總統在辯論中的差勁表現，使民主黨內部被恐慌與困惑籠罩；溫和派的參議員曼欽(Joe Manchin)上周告訴幾名核心同僚，他會在周日的新聞節目上宣布不再支持拜登，結果硬生生被民主黨擋下來。

民主黨人擔心如果曼欽在周日的新聞節目中要求拜登退選，將會成為親民主黨陣營中，對拜登開出第一槍的知名民選官員。

於是民主黨大老開始打電話勸退曼欽，據兩名不願具名的知情人士透露，民主黨人迅速集結起來，以「全場緊迫盯人」的方式阻止曼欽出現在電視上，這裡頭包括了參院民主黨領袖舒默(Charles E. Schumer)。

據一名知情人士透露，曼欽也一度要聯繫前總統柯林頓(Bill Clinton)，但兩人最後沒有講到話。

華盛頓郵報指出，曼欽被迫收手，表明了民主黨正在迅速壓制黨內的異音，因為競選團隊和政黨高層認為，只有拜登和他的家人才能決定他的政治未來；政黨高層們也認為應該先檢視辯論後的民調再從長計議，此時一動不如一靜，而且發出第一槍的人可能會付出政治代價。

「沒有人想成為第一個出手刺殺凱撒的人。」一名民主黨官員說。

➤➤➤BBC主持人：如果我是拜登 會趕緊謀殺川普

曼欽在6月底宣布從民主黨改登記為無黨派獨立人士，但他仍會參加民主黨的黨團會議。

民主黨 曼欽 拜登

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