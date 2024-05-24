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獨家／「混帳中國人」 華裔前美國海軍陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
秦曉柯臉上傷痕仍在，醫生並要求他返回醫院接受電腦斷層檢查。(特派員黃惠玲／攝影)
秦曉柯臉上傷痕仍在，醫生並要求他返回醫院接受電腦斷層檢查。(特派員黃惠玲／攝影)

曾參與伊拉克戰爭的美國海軍陸戰隊的41歲華裔退伍軍人秦曉柯(Kevin Qin)，萬萬沒有想到在芝城住家附近，竟會遭到疑似針對族裔的惡毒攻擊，他日前在超市莫名遭到約7至10人圍毆，期間還有施暴者喊「混帳中國人」，儘管秦曉柯受過專業體能培訓，但仍多處掛彩送醫，他說，「受害人如果換做是老弱婦孺，後果難以想像。」

聲援秦曉柯的芝加哥華人互聯協會會長鄭金光說，現在正是各界慶祝亞太裔傳統，彰顯亞太裔對社會、國家貢獻的5月份，卻發生這種令人震驚的憾事，「秦曉柯挺過伊拉克戰爭，卻差點在自己的家被毆打致死，」類似事件不容許也不應該發生。

秦曉柯23日晚間在芝市南環區羅斯福路夾瓦伯許街(Wabash St.)案發地超市對街接受本報訪問，他說，21日晚上約11時30分左右，他到南環區的連鎖超市Jewel Osco想買冰淇淋，因為每天深夜後該超市的正常入口關閉，顧客只能從旁邊的小門進入，當時剛好有兩名非裔婦女推著購物車要出來，秦因此繞過她們進入超市。

位於南環區的超市Jewel Osco，平時有不少華人消費者前往。(特派員黃惠玲／...
位於南環區的超市Jewel Osco，平時有不少華人消費者前往。(特派員黃惠玲／攝影)

但不知為何此舉惹怒了其中一名婦女，該名非裔女轉過身來開罵後立即出手攻擊秦曉柯，「我還沒有反應過來發生什麼事情，突然前後湧來一批約7到10名非裔圍住我，」他描述，這些不知道從何處出現的群眾，不分青紅皂白對他拳打腳踢，接著有人抓住他的衣領，把他拽倒在地，導致他頭部受創，「這是一次惡毒攻擊，我從來沒有想過我會經歷這些。」

在一名超市員工協助下，秦曉柯得以逃離現場並由救護車送醫就診。(秦曉柯提供)
在一名超市員工協助下，秦曉柯得以逃離現場並由救護車送醫就診。(秦曉柯提供)

從中國山西移民來美已經28年的秦曉柯說，他一度被打暈，幸而一名超市的工作人員將打扶起來，然後告訴他趕快逃跑，否則這些人會繼續追打，秦曉柯才有機會逃離現場，稍後並打電話報警求助。

秦曉柯的頭部、臉部、手肘、膝蓋都受了傷，且攻擊發生後持續頭痛、噁心，醫院已經安排他回診進行電腦斷層檢查。

在一名超市員工協助下，秦曉柯得以逃離現場並由救護車送醫就診。(秦曉柯提供)
在一名超市員工協助下，秦曉柯得以逃離現場並由救護車送醫就診。(秦曉柯提供)
在一名超市員工協助下，秦曉柯得以逃離現場並由救護車送醫就診。(秦曉柯提供)
在一名超市員工協助下，秦曉柯得以逃離現場並由救護車送醫就診。(秦曉柯提供)

他表示，自己是受過專業體能、防身訓練的前海軍陸戰隊隊員，「我知道如何保護自己，但並不是每個人都跟我一樣有這種能力，」秦曉柯說，他站出來發聲，是希望公眾務必關注到任何可能的惡意攻擊，尤其是涉及族裔的攻擊。

目前全案正由芝加哥警方調查中，鄭金光則呼籲涉案者主動投案。

41歲的秦曉柯對於自己遭到莫名惡毒攻擊，感到不可置信。(特派員黃惠玲／攝影)
41歲的秦曉柯對於自己遭到莫名惡毒攻擊，感到不可置信。(特派員黃惠玲／攝影)

非裔 芝城 華人

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