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眾院外交委員會通過法案 讓政府更易限AI出口

中央社華盛頓22日綜合外電報導
聯邦眾議院外交事務委員會以壓倒性票數通過一項法案，可讓政府更容易限制AI系統的出口。路透
聯邦眾議院外交事務委員會以壓倒性票數通過一項法案，可讓政府更容易限制AI系統的出口。路透

美國聯邦眾議院外交事務委員會今天以壓倒性票數通過一項法案，可讓政府更容易限制人工智慧（AI）系統的出口。立法的理由是擔憂中國可能利用這些系統來強化其軍事能力。

路透社報導，眾院外交委員會今天以43票對3票通過了「加強海外關鍵出口框架法案」（Enhancing National Frameworks for Overseas Critical Exports Act，簡稱ENFORCE法）。法案還需經過參眾兩院全院通過，才會送到美國總統拜登（Joe Biden）手上簽署。

提出法案的眾議員，包括共和黨籍的外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）和美中戰略競爭特別委員會（簡稱Select Committee on the CCP）主席穆勒納爾（John Moolenaar），以及民主黨籍的克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）和魏德（Susan Wild）。

法案內容還包括，給予美國商務部明示授權，來禁止美國人與外國人合作研發會對美國國安構成風險的AI系統。

麥考爾今天示警，若沒有這項法律，「我們頂尖的AI公司可能無意間助長中國科技提升，使得他們的軍事與惡意野心獲得力量」。

麥考爾還說：「由於（中國共產黨）尋求擴大他們的科技進展，好讓他們的監控國家（surveillance state）狀態及戰爭工具獲得增強，因此保護我們的敏感科技免於落入他們手中，至關重要。」

這項法案是又一跡象顯示，美國擔憂北京可能利用AI科技來干預他國選舉、製造生物武器或發動網路攻擊，因此正在加快行動來擊退中國在AI領域的企圖心。

包含美國聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在內，一群跨黨派參議員上週呼籲美國國會通過支出320億美元投入AI研發，好讓美國在這項強大科技上持續領先中國。

路透社本月稍早報導，拜登政府在保護美國AI免受中國與俄羅斯侵害的行動上準備開闢一條新戰線，初步計畫是在最先進的AI模型周圍設置護欄。

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