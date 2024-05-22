喬州桃子今夏大豐收 全美生產重鎮 保證又多又甜

去年喬州桃子因寒流歉收，今年則收成豐碩。(Georgia Peach Council臉書)

去年冬天的一場寒流，毀壞了喬治亞州 許多桃樹，導致農民損失了90%以上的作物。值得慶幸的是，今年終於喬州 揮走壞運迎來大豐收的夏季。喬州桃子委員會(Georgia Peach Council)預測，該州今年桃子收成將破紀錄，而且會特別甜。

根據美國農業部統計，喬治亞州每年生產近2萬5000噸桃子，是全美生產重鎮，該州更被稱為桃子州(Peach State)。

喬州桃子委員會主席蘭恩(Duke Lane)說，今年夏天，喬州桃子收成會讓許多人吃驚，「我們已經迫不及待豐收季節開啟。」

農民皮爾森(Lanier Pearson)對於今年的預期豐收感到相當興奮，他說，「今年，我們收穫了大量的桃子，像這次的豐收季，我們已經翹首期盼兩年了」。

Lane Southern Orchard執行長Mark Sanchez表示，今年初的冬天比去年同期的桃子生長環境要好得多。

他說，「去年，我們遭遇了晚凍，導致90%的農作物損失慘重。因此，農作物僅能在非常非常短的時間收成，導致大量歉收。今年，情況正好相反」。

喬治亞大學(UGA)指出，喬州通常每年生產超過1.3億磅的桃子。桃子每年只有16周的供應期，從5月中旬一直持續到8月中旬。

喬州有兩個商業桃子種植區。中部地區生產了該州約83%的產量。南部地區的收成約佔該州的17%。其中，桃郡(Peach)是喬州最大的桃樹種植區，產值達1912萬5000元，其次是泰勒郡(Taylor)、梅肯郡(Macon)、克勞福德郡(Crawford)和布萊克利郡(Bleckley)。

喬州一共生產超過40種商業品種的桃子，主要的類別為：離核桃 (freestone)、半離核桃子(semi-free)和黏核桃子(clingstone)。

根據該州桃郡每年舉辦的盛會：喬州桃子節(Georgia Peach Festival)指出，購買喬州桃子時，應注意其底色為奶油金色(creamy gold)至黃色。 紅色或「腮紅色」(blush)的桃子僅是特殊品種所有而無關成熟度。桃子果實上的摺痕應輪廓分明，從其莖端一直延伸到桃尖。好的桃子應該聞起來有「桃子味」，摸起來應該是柔軟的。