美國小姐棄后冠聲明有玄機？藏頭詩指「遭封口」知情者曝內情

有眼尖網友發現沃特的聲明含有藏頭詩：「我被封口」。（取材自Instagram）

去年9月贏得美國小姐（Miss USA）冠軍頭銜的沃特（Noelia Voigt）6日無預警在Instagram宣布，以精神健康為由放棄后冠，為72年來史上首位自願放棄該頭銜的佳麗。

24歲的沃特在Instagram上寫道：「內心深處，我知道這對我來說只是一個人生新篇章的開始，我希望能繼續激勵其他人保持堅定，優先考慮你的心理健康 ，用你的聲音為自己和他人辯護，永遠不要害怕未來，即使未來充滿了不確定性」。

美國小姐大賽組織發言人6日發表聲明回應，支持沃特辭職的決定，並表示「我們后冠得主的福祉是最重要的，我們理解她目前需要優先考慮自己」，目前正在檢視「責任轉移給繼任者」的計畫，很快就會宣布新的美國小姐。

然而有眼尖網友發現，把沃特這篇聲明稿所有句子的首字字母組合起來，竟能拼成「I AM SILENCED」（我被封口），引發熱議，有消息人士稱這是蓄意而為。

紐約郵報引述消息人士報導，沃特每天都被美國小姐大賽組織騷擾，說「不要這樣做，不要那樣做，刪除那篇貼文」等等，甚至以保密協議為由，規定她不能跟任何洩漏。

無獨有偶，17歲的美國青少年小姐斯里瓦斯塔瓦（UmaSofia Srivastava）8日也宣布放棄后冠，稱個人價值觀「不再完全符合該組織的方向」。

在此之前，美國小姐大賽組織社群媒體 總監蜜雪兒 （Claudia Michelle）3日宣布請辭，表示「我覺得目前高層談論封后佳麗的方式既不專業也不恰當，我拒絕接受職場任何的有毒文化和霸凌。」她並說，相信沃特和斯里瓦斯塔瓦的心理健康和福祉已經受到負面影響，「我不能對此保持沉默」。

蜜雪兒向紐約郵報指出，沃特的合約，包括工資，都被美國小姐大賽組織拿來對付她，他們會威脅她，必須遵循該組織的社群媒體指導方針。

知情人士爆料，美國小姐大賽組織負責人羅斯（Laylah Rose）扮演傀儡師角色，私下以沃特和斯里瓦斯塔瓦的名義發文。