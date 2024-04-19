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妄想成名意圖發動校園槍擊 馬州華生被捕

特派員黃惠玲／即時報導
18歲的安德利亞·葉(Andrea Ye)被控製造大規模暴力威脅罪。(蒙郡警察局)
18歲的安德利亞·葉(Andrea Ye)被控製造大規模暴力威脅罪。(蒙郡警察局)

馬里蘭州蒙哥馬利郡警方、FBI巴爾的摩辦公室聯合表示，他們接到電話舉報循線逮捕了一名18歲的華裔高中生安德利亞·葉(Andrea Ye，音譯，別名Alex Ye)，這名學生因撰寫長達129頁製造校園槍擊案的「宣言」，被控製造大規模暴力威脅罪。

當局19日舉行說明會表示，葉的宣言提到在洛克維爾(Rockville)的兩所學校進行大規模槍擊事件，這兩所學校分別為葉上網課的伍頓高中(Wootton High School)，以及實體就讀過的萊克伍德小學(Lakewood Elementary School)。

儘管葉聲稱上述說法是虛構的，但當局和秘密證人主張，宣言反映了葉的真實生活。

根據法院文件，葉在3月3日跟一位朋友分享了他的「宣言」，朋友最終報警，當局開始展開調查。

這份129 頁的宣言部分內容是：「我想在學校射殺。我已經準備了幾個月了。這把槍是 AR-15。這把槍明天就會改變生活……當我穿過走廊時，我會挑最容易成為目標的教室下手，我得想辦法把槍偷偷帶進去，我曾考慮製作炸彈。網上竟然有製作說明。我還考慮過在我以前就讀的小學開槍，因為小孩子更容易成為目標。高中更是最好的目標，我對學校的佈局罪熟悉，我在房間裡踱來踱去，像個邪惡的主謀。」

法院文件顯示，這些文字表達了通過暴力想成名的願望。葉寫道，「我真的很想成名，甚至是臭名昭彰。」不過，文中開頭也有免責聲明，稱內容為虛構，前言稱「這不是暴力威脅，也不代表作者信仰。」

報警的朋友稱，該篇以「詹姆斯.王(James Wang)為名的主人翁，與安德利亞·葉有驚人相似之處，法庭文件描述，該友人表示，故事的重點是一名變性人主角在學校被欺負，還有其他內容，都讓該名友人主張「是葉的生活，而非虛構。」

隨後，警方搜查了該名高中生的住所、電話、電郵，發現了其他令人不安的社交媒體信息，包括對其他大規模槍擊案的搜尋。

法庭文件顯示，這些信息還提到AR-15和炸彈製造，不過，葉僅在一年多前在亞馬遜買過一把BB槍，在16日被捕時，該名少年並沒有擁有任何其他武器。

法庭文件也詳細記錄了該少年長期接受精神病治療的情況，這些治療與他有明顯殺人和自殺念頭有關。2022年12月，葉曾威脅要向學校開槍而被送進醫院，據說他當時滿腦子都是自殘、校園槍擊等念頭。

幾個月後，葉因有殺人念頭在約翰霍普金斯大學兒科住了五個月醫院。

就在朋友因葉3月初撰寫「宣言」報警後，葉再度住進蒙郡醫院，醫院工作人員對葉可能構成的威脅非常擔憂，而通知了學校系統及FBI。

蒙郡公校對此發表了聲明說，葉從2022年秋季起就沒有到學校實體上課，而是上網課，「這些控罪非常嚴重，涉嫌威脅傷害他人，我們重視並讚賞馬州教育部門、警察對此事的密切合作處理。」

槍擊 FBI 麻州

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