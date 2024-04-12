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填補勞動力缺口…未來幾十年 移民將成經濟活力重要來源

記者胡玉立／即時報導
無證移民從墨西哥翻過鐵籬進入德州。(路透)
無證移民從墨西哥翻過鐵籬進入德州。(路透)

紐約時報報導，未來幾十年，移民預計將成為全國新工人和經濟活力日益重要的來源。儘管2022年開始的大規模移民潮，對全國各州和地方資源帶來壓力並引發政治反彈，但同時也帶來一線希望；移民大量湧入可能帶來短期挑戰，但美國經濟潛力正因此增強。

如今雇主能夠迅速招募員工，部分是因為勞動力供應增加。在新移民浪潮下，國會預算辦公室已上調未來十年人口和經濟成長預測。

舉例來說，盛產龍蝦的緬因州，也是美國各州中人口最老的州，中位數年齡為45.1歲。當地公司已開始尋求移民來填補勞動力缺口；州議員正致力建立新美國人辦公室（Office of New Americans），吸引移民並將其融入勞動力市場；私人企業也很關注此話題。

隨著美國整體人口老化，緬因州讓人預見全國經濟發展前景，以及當地出生工人退休、勞動力市場出現缺漏時，外來移民填補可能發揮的關鍵作用。

緬因州Luke's Lobster企業創辦人2022年發起「Lift All Boats」倡議行動，支援快速老化的龍蝦捕撈業，讓它變得更多元化；該倡議主要是教導少數族裔和其他業外人士如何捕撈龍蝦、應對繁雜執照許可程序；約一半參與者是外國出生。

高盛（Goldman Sachs）分析顯示，去年移民潮有三分之一至一半是透過合法管道、持工作簽證或綠卡進入美國；但非法移民進入美國激增，也是原因之一。

儘管在全國仍存在阻礙移民就業障礙，但近期的大量移民，仍有助促進就業成長並加速經濟發展。

布魯金斯學會(Brookings Institution)經濟政策研究小組「漢密爾頓計畫」（Hamilton Project）主任埃德伯格（Wendy Edelberg）說：「我非常有信心，如果沒有移民，我們就不會看到去年的就業成長，也無法維持這種成長。」

事實上，移民對美國人口結構影響將變得越來越重要。國會預算辦公室估計，由於死亡人數抵消本土出生人口的出生人數，到2042年，美國所有人口成長都將歸因於移民數量大幅增加；2033年美國成年人口將比預期增加740萬人。

與此同時，也有許多不確定性存在：無人知道大規模移民潮會持續多久，國家政策也可能重塑有多少人能來美並留下來。無論如何，移民已成重要政治議題，在蓋洛普民調中躍居美國最重要議題首位。

非法移民 就業 緬因州

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