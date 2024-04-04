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教學樓致癌物超標38倍 北卡州大150名師生罹癌、患病

世界新聞網何卓賢／即時報導
位於北卡州立大學的教學樓頗爾(Poe Hall)已因為有毒物超標而停止開放。(截取自谷歌地圖)
位於北卡州立大學的教學樓頗爾(Poe Hall)已因為有毒物超標而停止開放。(截取自谷歌地圖)

由於學校一棟教學樓含有超標有毒物質，北卡州立大學超過150名學生、教職員工和校友被診斷出患有癌症以及其他相關疾病。

根據英國每日郵報，在北卡州立大學(North Carolina State University)的頗爾教學樓(Poe Hall)待過的師生之中，許多人被診斷出患有各類癌症，包括淋巴瘤、甲狀腺癌和乳腺癌。這棟教學樓自從去年11月爆出含有超標的多氯聯苯(polychlorinated biphenyls, PCBs)以來就被關閉；這種有毒物質可以致癌。一項對此建築的調查指出，教學樓內五個教室的含多氯聯苯量超過環境保護署(EPA)標準38倍。

目前，該大學正面臨152個來自受有毒物質影響而患病的師生提告，其中一位受害者是莎拉·格萊德(Sarah Glad)，一名35歲的母親，本來夢想著得到學位之後從政，卻收到罹患第四期乳癌的噩耗。格萊德的家人認為，這跟她在頗爾教學樓上課有關。曝光該教學樓含有有毒物質，還得歸功於當地電視台WRAL及其長達數月的調查。

據該調查，格萊德從2007年開始在頗爾教學樓上學，一直到2013年畢業，從北卡州立大學獲得本科和碩士學位。她的丈夫表示，攻讀碩士學位期間格萊德常常在頗爾教學樓上課。多年過後，格萊德和她的一位前同學相隔數月之間前後被診斷出患有癌症，當時她才33歲。

格萊德在罹癌期間於2022年8月生下小孩，卻不幸在今年1月去世，終年35歲。

另外一位受到有毒物質影響的是該校校友克里斯蒂·劉易斯(Christie Lewis)。福斯新聞報導，劉易斯自2007年至2012年間在該校就讀，她記得在頗爾教學樓上完課之後晚上容易盜汗，「我當時都不知道發生了什麼，經常要大半夜起來換一身衣服，再墊一條毛巾才能躺下。」

在2011年至2012年，劉易斯被診斷出甲狀腺癌。再幾個月後，她發現自己脖子上有一個腫塊，後來被診斷為血管肉瘤，一種常見於血管內壁和淋巴管的腫瘤。聽聞頗爾教學樓化學物質和癌症之間的聯繫，她開始懷疑是曾經在該教學樓上課才導致自己生病。

此外，在2004年至2007年間就讀北卡州立大學的珍妮佛·沃爾特(Jennifer Walter)，在2017年被診斷出甲狀腺癌，後再於2022年被診斷出患有滑膜肉瘤(synovial sarcoma)。

頗爾教學樓在1971年建成，教育系和心理系的課程在此進行，能夠容納4000名學生。當時多氯聯苯還是一個常用的工業原料，在電視機、燈光設備、冰箱等電子設備的建造中並非罕見。直到1979年，這種材料因為可能損害人類健康和環境被禁止。EPA介紹，有充足的證據顯示多氯聯苯能致癌，並且傷害人和動物的免疫、繁殖、神經和內分泌系統。

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