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憂大規模裁員 華爾街日報鬧罷工

編譯陳苓／綜合外電
華爾街日報傳出有上百位素來表現不錯的員工，因績效欠佳遭到約談，員工28日因而發起罕見的集體罷工。(路透)
華爾街日報傳出有上百位素來表現不錯的員工，因績效欠佳遭到約談，員工28日因而發起罕見的集體罷工。(路透)

華爾街日報的第二大分部–華府辦公室，2月才大幅裁員，有30人丟掉飯碗。風聲鶴唳之際，又傳出有上百位素來表現不錯的員工，因績效欠佳遭到約談，員工28日發起罕見的集體罷工。

Business Insider報導，華爾街日報工會成員28日罷工15分鐘，指控總編輯塔克（Emma Tucker）針對性地解僱員工。工會表示，多個部門都參與了這次的行動，以支持進行中的工會薪資合約談判。

工會代表馬爹利說，2月以來，120名先前沒有績效問題的員工，近來在懲戒會議上，被告知表現不佳。他們懷疑這是報社打算裁員的前兆。依據工會合約，若因表現欠佳遭解職，無法拿到資遣費。另一名資深員工透露，少部分年近50歲的員工，也遭鎖定。

與此同時，連曾入圍普立茲獎決選名單的資深記者尼森鮑姆（Dion Nissenbaum），27日遭到解聘，許多同事在社群媒體上替他打抱不平。

華爾街日報不同於許多廣告營收疲弱的媒體業者，該報的母公司–新聞集團（News Corp），近來財報強健。總編輯塔克的人事精簡行動，引發許多不滿。

馬爹利說：「工會員工發覺，公司為了增加利潤，大砍華府分部等人事，並除掉經驗豐富的員工。我們主要的新聞辦公室，從未經歷過類似2月的華府裁員潮，此舉釋出的訊息是，沒有人能逃過縮編。」

華爾街 裁員 華府

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