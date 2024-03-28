共和黨發起彈劾調查 首次邀請拜登赴國會作證

美國總統拜登。（路透社）

聯邦眾議院監督問責委員會主席柯默（James Comer）28日公開致函美國總統拜登 ，邀請拜登赴國會為彈劾 案調查作證。

由共和黨 人掌握的眾院去年中旬發動對拜登的彈劾調查，而白宮始終駁斥相關指控；柯默表示，拜登的說法與委員會掌握的證據有落差，拜登直接回答國會議員的提問，符合美國人民的最佳利益，呼籲拜登接受邀請。

柯默在信中表示，監察委員會一直在調查拜登及其家族成員兜售影響力（指濫用拜登的公職權力來為家族牟利），委員會已掌握有超過2400萬美元的資金從外國流入拜登個人、家族成員及相關企業手中，且找不到與這些豐沛報酬相應的合法服務。

柯默上周便預告會這麼做，路透當時報導提到，這是彈劾調查以來首次邀請拜登作證，盡管拜登不太可能會答應出席。

共和黨人希望推進對拜登的調查，民主黨則反擊這些指控站不住腳，路透報導，故和黨人指控拜登及其家族以權謀私，利用拜登2009年到2017年擔任時任總統歐巴馬（Barack Obama）的副總統，其政策決定使家族不當獲益，但這些指控尚未獲得證實。

美國總統赴國會作證有先例，參院紀錄顯示有4次，其中最近一次，前總統福特（Gerald Ford）於1974年自願赴眾議院司法委員會的小組委員會，說明特赦前任總統尼克森（Richard Nixon）不是事先安排，而是考慮尼克森本人惡化的精神和身體健康。