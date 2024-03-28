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吉兒．拜登6月出童書 愛貓葳蘿視角看白宮

中央社華盛頓27日綜合外電報導
吉兒．拜登的新童書將會用葳蘿的視角帶大家探索白宮。（路透）
吉兒．拜登的新童書將會用葳蘿的視角帶大家探索白宮。（路透）

拜登總統的愛犬因為惡行而登上新聞頭條，「美國第一貓」葳蘿則躍然紙上，成為第一夫人吉兒．拜登新書主角。

法新社報導，吉兒．拜登（Jill Biden）寫了本童書，講述這隻短毛虎斑貓2022年從賓州一個農場到白宮的旅程。

就在拜登與前總統川普正為11月大選激烈拚戰之際，「白宮愛貓葳蘿」（Willow the White House Cat）定6月出版。

賽門舒斯特出版社（Simon & Schuster）在聲明中引述吉兒說，葳蘿穿梭白宮、探索新家之際，「她很快就認識所有讓『人民之家』得以運行自如的不可思議的人們…葳蘿在途中結識許多新朋友，她的旅程讓世界從『貓眼』的視角觀察美國最著名住所的裡裡外外」。

葳蘿是拜登在白宮裡僅剩的寵物，他的兩隻愛犬已在先前的咬人事件後裡開白宮。

德國牧羊犬「司令」（Commander）2021年住進白宮時還是小狗，後來因為咬了數名特勤局（Secret Service）探員而被送走。另一隻德國牧羊犬「少校」（Major）同樣因為咬人而被送給第一家庭友人。備受總統夫婦疼愛的「冠軍」（Champ）於2021年過世時則已13歲。

葳蘿也有牠的政治賣點。牠和吉兒都有賓州的背景，而11月的總統大選，賓州將會是勝負一大關鍵。

出版社表示，77歲的吉兒和卡普西利（Alyssa Satin Capucilli）合寫這本書，由貝魯貝（Kate Berube）畫插畫。

去年萬聖節時，吉兒．拜登就曾扮成自己的貓咪。（美聯社）
去年萬聖節時，吉兒．拜登就曾扮成自己的貓咪。（美聯社）
在窗邊思考的葳蘿。（路透）
在窗邊思考的葳蘿。（路透）
優雅的葳蘿常在白宮各處穿梭。（美聯社）
優雅的葳蘿常在白宮各處穿梭。（美聯社）
2022才剛「入主」白宮的葳蘿，很快就讓大家知道誰是這裡的主人。（路透）
2022才剛「入主」白宮的葳蘿，很快就讓大家知道誰是這裡的主人。（路透）

白宮 拜登 賓州

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